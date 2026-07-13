ASSE : en plus de Breum et Naïr, Cathro a lancé une autre recrue en toute discrétion

Arrivé discrètement en avril dans le Forez, le jeune David Mimbang a franchi une première étape importante avec l’ASSE en disputant son premier match face au FC Biel-Bienne.

L’ASSE a pu voir ses première recrues à l’œuvre. Lors du match nul face au FC Biel-Bienne (2-2), seulement 2 recrues ont été intégrées : Sohaib Naïr et Jakob Breum. Mais une autre nouvelle tête a été lancée par Ian Cathro, à savoir le jeune David Mimbang. Le milieu de terrain camerounais a effectué ses premiers pas sous le maillot stéphanois dans la plus grande discrétion. En effet, il n’est arrivé dans le Forez qu’en avril dernier sans faire de bruit.

Une première apparition avec le groupe professionnel

Entré en jeu à la 80e, David Mimbang a donc participé à sa première sous les couleurs de l’ASSE. Sans être officiellement sous contrat, le joueur participe déjà à la préparation estivale afin de faciliter son intégration et de permettre au staff de suivre son évolution de près.

Cette première sortie s’inscrit dans la volonté d’Ian Cathro de donner leur chance aux jeunes talents, plusieurs éléments de la réserve ayant également obtenu du temps de jeu face au club suisse.

Une pépite camerounaise très convoitée

Formé à l’École de Football Brasseries du Cameroun (EFBC), David Mimbang était suivi par plusieurs clubs européens avant de choisir Saint-Étienne. Son profil de milieu défensif moderne, capable de récupérer des ballons tout en participant à la construction du jeu, a convaincu les recruteurs stéphanois.

International U17 avec le Cameroun, il s’est notamment révélé lors des compétitions de jeunes, où ses qualités de lecture du jeu et son volume de course ont été remarqués.

Une signature officielle prévue en août

Si David Mimbang porte déjà les couleurs de l’ASSE lors des matchs de préparation, il devra encore patienter avant de signer officiellement son premier contrat. La réglementation impose au jeune Camerounais d’attendre sa majorité, qu’il atteindra le 15 août prochain.

D’ici là, le milieu de terrain poursuivra son adaptation au Centre sportif Robert-Herbin. Sauf surprise, il évoluera principalement avec l’équipe réserve au début de la saison, tout en restant dans le radar du staff professionnel.