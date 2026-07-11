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FRANCE

ASSE : match nul contre le FC Biel-Bienne pour la première de Ian Cathro

Par William Tertrin - 11 Juil 2026, 20:00

Pour son premier match de préparation estivale, l’ASSE version Ian Cathro a montré des intentions séduisantes avant de concéder le match nul (2-2) contre le FC Biel-Bienne.

L’ASSE débute sa préparation estivale sur un match nul. Opposés au FC Biel-Bienne à Andrézieux-Bouthéon, les Verts ont été rejoints (2-2) après avoir pourtant pris deux buts d’avance lors de la première sortie de l’ère Ian Cathro.

Très entreprenants en première période, les Stéphanois ont rapidement été récompensés grâce à Joshua Duffus, auteur de l’ouverture du score dès la 7e minute après une belle combinaison collective. Les recrues et plusieurs jeunes joueurs ont affiché de bonnes intentions dans un système en 4-3-3, avec un pressing haut et des transitions rapides.

Le jeune Mayilla buteur

Au retour des vestiaires, Ian Cathro a changé l’intégralité de son onze. Ce choix n’a pas empêché l’ASSE de faire rapidement le break grâce à Mayilla (46e). Mais les Suisses ont progressivement repris le contrôle de la rencontre, réduisant d’abord l’écart sur penalty par Dzonlagic (55e), avant d’égaliser par Beltran à la 72e minute.

Malgré une ultime occasion en fin de match, les Verts n’ont pas réussi à reprendre l’avantage au cours de ce premier test riche en enseignements avant la suite de la préparation estivale

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