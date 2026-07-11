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FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer Sports dégaine une offre pour un milieu

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 14:50
Jonathan Varane sous le maillot des Queens Park Rangers

L’ASSE aurait transmis une nouvelle offre pour tenter de recruter Jonathan Varane.

Depuis le début du mercato estival, l’AS Saint-Étienne a déjà recruté un gardien (Mamour Ndiaye), un défenseur central (Sohaib Naïr), un milieu offensif (Jakob Breum) et un ailier (Thierno Ballo). Le club forézien souhaiterait désormais renforcer son entrejeu afin d’apporter davantage de densité et de concurrence dans ce secteur de jeu, qui constitue l’une des priorités d’Ian Cathro.

Les Verts reviennent à la charge pour Jonathan Varane

Ce samedi, le média anglais West London Sport annonce que l’ASSE aurait relancé la piste menant au milieu de terrain des Queens Park Rangers, Jonathan Varane, déjà suivi par les Verts lors des derniers mercatos. Le troisième de Ligue 2 aurait même formulé une offre pour s’attacher les services du frère de Raphaël Varane. Une proposition qui aurait toutefois été repoussée par le pensionnaire de Championship.

Les discussions entre les deux clubs ne seraient toutefois pas rompues et pourraient se poursuivre dans les prochains jours. Sous contrat avec les Queens Park Rangers, Jonathan Varane resterait une cible appréciée par la cellule de recrutement stéphanoise, qui verrait en lui un profil capable d’apporter de l’impact physique, de l’activité et de l’équilibre au milieu de terrain. L’ASSE pourrait ainsi revenir rapidement à la charge avec une nouvelle offre pour tenter de convaincre le club anglais.

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