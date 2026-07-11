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FRANCE

OM : quatre jeunes ont tapé dans l’oeil de Genesio !

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 14:25
Bruno Genesio, le nouvel entraîneur de l'OM

Quatre jeunes joueurs se seraient déjà distingués aux yeux de Bruno Genesio depuis la reprise de l’entraînement.

Depuis le 7 juillet dernier, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont repris le chemin de l’entraînement. Exit Habib Beye, remercié par les dirigeants marseillais cet été, Bruno Genesio a pris les commandes de l’équipe première. Et comme à chaque préparation estivale, plusieurs jeunes du centre de formation tentent de se faire une place au sein du groupe professionnel.

Mmadi, Abdallah, Kamissoko et Koum gagnent des points aux yeux de Genesio

Selon La Minute OM, quatre jeunes auraient particulièrement tapé dans l’œil de Bruno Genesio depuis le début de la préparation. Il s’agirait de Tadjidine Mmadi, Keyliane Abdallah, Nouhoum Kamissoko et Alexi Koum. « D’après les premiers retours, Tadjidine Mmadi, Keyliane Abdallah, Nouhoum Kamissoko et Alexi Koum sont les jeunes qui se détachent depuis la reprise de l’entraînement. Les jeunes semblent impliqués et concernés sous les ordres de Bruno Genesio », a indiqué le média spécialisé sur l’OM sur X.

Tadjidine Mmadi et Nouhoum Kamissoko avaient déjà effectué quelques apparitions avec l’équipe première la saison dernière. De leur côté, Keyliane Abdallah et Alexi Koum, respectivement prêtés au Gimnàstic de Tarragone et à Valenciennes lors du dernier exercice, ont fait leur retour à Marseille cet été avec l’ambition de convaincre Bruno Genesio de leur offrir une place durable dans la rotation olympienne.

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