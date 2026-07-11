OM Mercato : Greenwood et son père en désaccord pour son transfert ?

Entre Fenerbahçe et l’Atlético Madrid, Mason Greenwood et son entourage ne seraient pas totalement sur la même longueur d’onde.

Fenerbahçe et l’Atlético Madrid sont actuellement à la lutte pour le recrutement de l’ailier droit de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood. Alors que l’Anglais semblait tout proche de rejoindre le club turc contre 40 millions d’euros, plus des bonus, les Colchoneros auraient contre-attaqué avec une offre de 45 millions d’euros, assortie de 5 millions d’euros de bonus.

Greenwood a une préférence pour l’Atlético, son père pousse pour Fenerbahçe

Malgré cette offensive de l’Atlético Madrid, Fenerbahçe conserverait une longueur d’avance dans ce dossier, selon L’Équipe. Le père de Mason Greenwood et son avocat pousseraient le joueur à rejoindre le vice-champion de Turquie en titre, séduits par le contrat particulièrement lucratif proposé, alors que le joueur aurait, lui, une préférence pour le club madrilène. Pour rappel, l’ancien joueur de Manchester United et Fenerbahçe se seraient mis d’accord sur un bail de quatre ans, assorti d’un salaire compris entre 7 et 8 millions d’euros nets par saison, auquel s’ajouteraient des bonus.

De son côté, Fenerbahçe continue d’afficher sa confiance. Comme nous vous l’avons relayé, le directeur du football du club turc, Oğuz Çetin, interrogé par des supporters à l’aéroport de Linz au sujet de Mason Greenwood, a lancé ce vendredi soir : « Il arrive. »