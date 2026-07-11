OM, OL Mercato : c’est confirmé pour Hidemasa Morita !

L’OM et l’OL sont bien intéressés par le milieu de terrain japonais, Hidemasa Morita, libre de tout contrat cet été depuis son départ du Sporting Portugal.

Il y a plusieurs semaines, un intérêt de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais avait été évoqué pour Hidemasa Morita, arrivé cet été au terme de son contrat avec le Sporting Portugal. Selon les informations du média portugais A Bola, les deux Olympiques suivraient toujours de près la situation du milieu de terrain japonais, qui n’a pas encore choisi sa prochaine destination. L’AS Monaco serait également intéressée, tout comme plusieurs clubs anglais, ce qui promet une concurrence importante pour s’attacher les services du joueur de 31 ans.

Morita, une belle opportunité de marché

Libre de tout contrat, Hidemasa Morita représente une opportunité particulièrement intéressante sur le marché des transferts. Fort de son expérience acquise au Sporting Portugal, où il s’est imposé comme un titulaire régulier ces dernières saisons, l’international japonais pourrait apporter sa qualité technique, son volume de jeu et son expérience à son futur club sans indemnité de transfert. Reste désormais à savoir quel projet sportif parviendra à convaincre l’ancien joueur de Santa Clara.