FC Nantes Mercato : nouveau coup de théâtre pour Abline !

Le FC Nantes n’aurait en réalité reçu aucune offre de l’AS Monaco ni du Paris FC pour Matthis Abline.

Sauf surprise, Matthis Abline devrait quitter le FC Nantes d’ici la fin du mercato estival. Selon L’Équipe, plusieurs offres seraient même déjà arrivées sur la table des dirigeants nantais pour l’ancien Rennais. L’AS Monaco en aurait formulé deux : une première de 15 millions d’euros, assortie de 5 millions d’euros de bonus, puis une seconde de 17 millions d’euros, plus 3 millions d’euros de bonus. De son côté, le Paris FC aurait proposé 23 millions d’euros. Trois offres que le FCN aurait toutes repoussées.

Les offres pour Abline démenties !

Mais le journaliste de Ouest-France David Phelippeau ne dispose pas des mêmes informations dans ce dossier. D’après le spécialiste des Canaris, la direction nantaise n’aurait en réalité reçu aucune offre ferme à l’heure actuelle pour Matthis Abline. « Aucune offre pour Matthis Abline à ma connaissance… Non pas d’offre », a-t-il lâché ce vendredi sur X.

Pour rappel, Franck et Waldemar Kita attendraient autour de 30 millions d’euros, plus bonus, pour laisser partir leur buteur cet été. Ces trois propositions dévoilées dans la presse pourraient-elles être une manière de faire monter les enchères ? Affaire à suivre…