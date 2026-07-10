Michel Der Zakarian est pleinement satisfait des premiers jours de la préparation du FC Nantes avant d’attaquer les matchs amicaux.

Le FC Nantes a repris le chemin de l’entraînement avec beaucoup d’envie et Michel Der Zakarian semble déjà apprécier les premières semaines de travail de son groupe.

« Cette semaine, les joueurs ont bien bossé »

Avant de débuter les matchs amicaux estivaux, le nouvel entraîneur des Canaris a dressé un bilan très positif de la préparation nantaise. Interrogé par Hit West à la sortie d’une séance à La Jonelière, le technicien n’a pas caché sa satisfaction malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

Pour Der Zakarian, les joueurs répondent parfaitement aux attentes du staff depuis la reprise. « Cette semaine, les joueurs ont bien bossé. Il y a de très bonnes choses qui se font lorsqu’on a fait des jeux. On a fait une opposition, c’était intéressant », a expliqué l’entraîneur du FC Nantes.

Au-delà du contenu technique, le coach du FC Nantes apprécie également l’investissement physique de son effectif. Les premières séances ont permis de poser les bases athlétiques nécessaires avant le début de la compétition.

Le FC Nantes s’est adapté à la chaleur

« Au niveau athlétique, on a bien couru et on a bien travaillé », a-t-il ajouté. Face aux fortes chaleurs qui touchent actuellement la région, le staff nantais a également adapté son organisation. Le choix a été fait de commencer plus tôt les journées de travail afin de préserver les joueurs tout en conservant une grosse intensité.

« Cette semaine, on a fait le choix de démarrer un peu plus tôt pour contrer la chaleur, avec des séances un peu plus longues. L’après-midi, on ne met pas les joueurs sur le terrain, il fait trop chaud », a précisé Der Zakarian. Ces premiers signaux sont donc très encourageants pour les Canaris, qui doivent rapidement retrouver de la stabilité après une saison compliquée. Avec un entraîneur expérimenté à sa tête, le FC Nantes veut repartir sur de nouvelles bases.

La préparation estivale sera évidemment déterminante, mais les premières impressions laissées par le groupe donnent déjà des raisons d’être optimiste du côté de La Beaujoire. Reste désormais à confirmer ces bonnes sensations lors des premiers matchs amicaux et à poursuivre le travail sur le mercato afin d’offrir à Der Zakarian un effectif capable de répondre aux ambitions nantaises.