Revue de presse Coupe du Monde 2026 : le verdict est tombé pour la blessure de Mbappé

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde en date du vendredi 10 juillet 2026.

France – Maroc (2-0) : plus de peut que de mal pour Mbappé

Sorti à l’heure de jeu face au Maroc (2-0) en quarts de finale de la Coupe du Monde après avoir demandé son remplacement, Kylian Mbappé a donné de ses nouvelles : « Ouais ça va bien, j’ai pris un coup à la cheville, mais ça va. Je pense qu’à ce moment-là, JP (Jean-Philippe Mateta) était plus apte que moi à jouer les 15 dernières minutes. Et il est bien entré, il peut marquer, c’est positif, a-t-il indiqué. Je ne sais pas si on est en mission, mais c’est le terme le plus facile à mettre. Il n’y a pas de quoi se relâcher, on est en demi-finale, on est très content, il y a encore un long chemin, on est conscient que ce qui nous attend est encore plus dur que ce qu’on a passé. On est prêt à tout affronter, on va regarder le match de demain pour savoir qui on va affronter. »

Équipe de France : pas de pépins avant la demie

Didier Deschamps s’est montré rassurant à l’issue de la victoire de la France contre le Maroc sur l’état de ses joueurs sortis sur blessure, à commencer par Kylian Mbappé : « Non, Kylian c’est un peu la cheville, il ressentait un peu de douleur, et Manu Koné avait reçu un coup au genou et un peu de crampes. Warren (Zaïre-Emery) a fait une très très bonne entrée. (…) Il faut qu’ils se tiennent tous prêts. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde mais je fais en sorte qu’ils se sentent tous concernés », a déclaré le sélectionneur sur beIN Sports.

Espagne – Belgique : Yamal se projette sur la demie !

Avant d’affronter la Belgique en quarts (21h), Lamine Yamal se projette déjà vers la suite de la compétition avec l’Espagne : « Nous gardons de bons souvenirs de la France mais nous essaierons de gagner et d’atteindre la finale. Plus les matches importants approchent, les demi-finales ou la finale, mieux je joue. »

France – Maroc (2-0) : Ouahbi salue les Bleus

Surclassé par une équipe de France plus forte, le Maroc de Mohamed Ouahbi ne veut pas s’apitoyer sur son sort : « On a joué contre une très bonne équipe. On a énormément souffert en première période. On a eu l’arrêt de Bounou sur le penalty. En deuxième période, on défendait mieux et on était plus sereins avec le ballon. On était mieux et on avait l’impression qu’en première période, nos joueurs cherchaient le second souffle. Ils l’ont eu un peu en seconde période. Le but vient d’une action un peu… un ballon partagé, certains s’arrêtent parce qu’ils voient une main… Il y a une main, je ne sais pas si elle doit être sifflée ou pas, j’en sais rien, mais ça fait qu’après une action individuelle, Mbappé marque et puis voilà. C’était dur à la fin, mais je crois qu’on doit continuer à y croire, travailler la base, faire en sorte que quand il y a des blessés ou des joueurs moins frais, qu’on puisse avoir un plus grand vivier, et on va continuer, on ne va pas s’arrêter là, on est très déçus, on voulait plus, mais faut l’accepter. Bien sûr que le futur, si on continue comme ça, il sera beau. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne voulait pas gagner aujourd’hui. On a tout fait pour essayer de gagner ce match. On est tombés contre une bonne équipe. On sait qu’on a un grand vivier, qu’on a des jeunes joueurs, donc on ne va pas se laisser abattre pour le futur et continuer à travailler. C’est ce qu’il faut faire. On sait qu’on représente plus qu’une équipe, on représente des millions de Marocains et même plus car certains s’identifiaient à nous, notre générosité. On veut rapporter de la joie mais des titres aussi donc on va continuer à travailler. »