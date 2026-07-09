Pronostic Espagne – Belgique : qui pourrait défier les Bleus en demi-finales ?

Voici l’analyse complète du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et la Belgique, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Après avoir éliminé sur le fil le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) en huitièmes de finale, l’Espagne retrouvera la Belgique, ce vendredi (21h), avec une place dans le dernier carré de la Coupe du monde 2026 en jeu. De leur côté, les Diables Rouges ont livré leur prestation la plus convaincante depuis le début du tournoi en corrigeant les États-Unis (1-4), malgré la suspension annulée de Folarin Balogun.

Coupe du monde 2026 – Espagne vs Belgique

Vendredi 10 juillet · 21h · SoFi Stadium

Espagne : une solidité impressionnante

L’Espagne avance sans faire énormément de bruit, mais avec une vraie maîtrise. Face au Portugal, la Roja a dû patienter jusqu’au bout pour faire la différence, grâce à Mikel Merino, entré en jeu et décisif en fin de rencontre. Un succès court, mais précieux, qui confirme la capacité des Espagnols à gérer les grands rendez-vous.

Depuis le début de cette Coupe du monde, les hommes de Luis de la Fuente s’appuient surtout sur une base défensive très solide. L’Espagne n’a toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition, un atout majeur avant d’affronter l’une des attaques les plus efficaces du tournoi. Avec Rodri, Pedri, Dani Olmo ou encore Lamine Yamal, la Roja possède aussi les armes pour confisquer le ballon et faire courir son adversaire.

Face à la Belgique, l’enjeu sera de trouver le bon équilibre : contrôler le rythme sans trop s’exposer aux transitions belges. Sur le papier, l’Espagne part favorite, mais elle devra afficher plus de tranchant offensif que contre le Portugal.

Belgique : l’attaque a enfin trouvé son rythme

Longtemps irrégulière dans ce Mondial, la Belgique a peut-être lancé sa compétition au meilleur moment. Après une qualification arrachée dans la douleur contre le Sénégal, les Diables Rouges ont livré une prestation très aboutie face aux États-Unis, balayés 1-4 en huitièmes de finale.

Cette victoire a montré une équipe belge plus agressive, plus efficace et surtout capable de punir chaque erreur adverse. Avec 13 buts inscrits depuis le début du tournoi, la Belgique possède l’un des bilans offensifs les plus intéressants de la compétition. De Ketelaere, Lukaku, Trossard, Tielemans ou encore Doku offrent plusieurs profils capables de faire mal à la défense espagnole.

Le gros point d’interrogation reste toutefois la régularité. Les Belges ont alterné le très moyen et le très bon depuis le début du Mondial. Face à une Espagne aussi structurée, ils devront éviter les temps faibles, sous peine d’être privés de ballon pendant de longues séquences.

Les confrontations entre les deux nations

Les confrontations entre l’Espagne et la Belgique sont relativement rares en compétition officielle, les deux sélections s’étant surtout retrouvées lors de matchs amicaux ou des qualifications internationales. Historiquement, la Roja possède un net avantage face aux Diables Rouges, même si ces derniers ont retrouvé une dimension internationale au cours de la dernière décennie.

Sur les confrontations officielles recensées :

Espagne : 6 victoires

Belgique : 2 victoires

Matchs nuls : 3

La dernière confrontation officielle remonte aux qualifications pour l’Euro 2016. Le 1er septembre 2015, l’Espagne s’était imposée 1-0 à domicile grâce à un but de David Silva, avant de s’incliner 1-0 à Bruxelles deux mois plus tard sur une réalisation de Radja Nainggolan. Ces deux rencontres restent les plus récentes entre les deux nations en compétition officielle.

Les compos probables

La compo probable de l’Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Absent : Nico Williams (blessé).

La compo probable de la Belgique : Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Raskin, Vanaken – Doku, Tielemans, Trossard – De Ketelaere.

Absent : Onana (blessé).

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (Espagne) : Pas forcément étincelant face au Portugal, l’ailier espagnol reste l’un des grands dangers de la Roja. Sa capacité à provoquer, à fixer et à créer le décalage peut faire très mal à une défense belge parfois friable sur les côtés.

Charles De Ketelaere (Belgique) : Auteur d’un gros match contre les États-Unis, l’attaquant belge pourrait encore être préféré à Romelu Lukaku. Mobile, technique et capable de décrocher, il peut poser de sérieux problèmes à la charnière espagnole.

Les tendances des cotes : avantage Espagne

Issue Cote Probabilité Victoire de l’Espagne 1,60 62 % Match nul 4,10 24 % Victoire de la Belgique 5,60 14 %

Les bookmakers accordent un net avantage à l’Espagne avant ce quart de finale. La Roja est estimée à environ 62 % de chances de s’imposer, contre 24 % pour un match nul et 14 % pour une victoire de la Belgique. Malgré leur démonstration face aux États-Unis en huitièmes de finale, les Diables Rouges abordent cette rencontre dans la peau de l’outsider face à une sélection espagnole toujours invaincue et particulièrement solide défensivement depuis le début de la compétition.

Nos pronostics pour Espagne – Belgique

Victoire de l’Espagne : La Belgique arrive avec de la confiance, mais l’Espagne paraît plus stable, plus équilibrée et plus sûre collectivement. Sa solidité défensive peut faire la différence dans un match à élimination directe.

Moins de 3,5 buts : Même si la Belgique marque beaucoup, ce quart de finale pourrait être plus fermé. L’Espagne devrait chercher à contrôler le tempo, tandis que les Belges pourraient attendre les bons coups en transition.

Score possible

2-1 pour l’Espagne : La Roja pourrait encaisser son premier but du tournoi, mais son expérience, sa maîtrise technique et sa profondeur de banc peuvent lui permettre de rejoindre le dernier carré.