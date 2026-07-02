Pronostic Argentine – Cap-Vert : Messi va-t-il poursuivre son festival ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et le Cap-Vert, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Auteur d’un sans-faute en phase de groupes avec trois victoires en autant de matchs et déjà six buts inscrits par Lionel Messi, l’Argentine a parfaitement lancé son Mondial 2026. Considérée comme l’une des grandes favorites à sa propre succession et bénéficiant d’un tableau plutôt favorable, l’Albiceleste défiera le Cap-Vert dans la nuit de vendredi à samedi (0h) en 16es de finale.

Coupe du monde 2026 – Argentine vs Cap-Vert

Samedi 4 juillet · 0h · Hard Rock Stadium

Argentine : assumer son statut de favorite

L’Argentine n’a laissé aucune place au doute durant la phase de groupes. Solides défensivement, inspirés offensivement et particulièrement réalistes devant le but, les hommes de Lionel Scaloni ont remporté leurs trois rencontres avec une véritable maîtrise collective. L’Albiceleste dégage une impression de sérénité qui rappelle celle affichée lors de son parcours victorieux au Qatar quatre ans plus tôt.

Si Lionel Messi attire naturellement toute la lumière avec ses six buts, l’Argentine ne dépend pas uniquement de son capitaine. Le collectif fonctionne parfaitement, le milieu contrôle le tempo des rencontres et la défense concède très peu d’occasions. Face au Cap-Vert, les Argentins devront toutefois éviter tout excès de confiance. Dans un match couperet, un détail peut rapidement faire basculer une rencontre, même lorsque l’écart de niveau paraît important.

L’objectif est clair : décrocher une qualification sans se mettre inutilement en difficulté et poursuivre la route vers un nouveau sacre mondial.

Cap-Vert : continuer à rêver

Le Cap-Vert vit déjà la plus belle page de son histoire footballistique. Pour sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, la sélection cap-verdienne est parvenue à décrocher son billet pour les matchs à élimination directe grâce à un remarquable état d’esprit collectif et une organisation défensive très solide.

Les Requins Bleus savent néanmoins que le défi sera d’une tout autre ampleur face au champion du monde. Ils devraient logiquement évoluer très bas sur le terrain, en laissant le ballon aux Argentins et en tentant de profiter de la moindre opportunité en contre-attaque ou sur coups de pied arrêtés.

Sans véritable pression, le Cap-Vert peut aborder cette rencontre avec une certaine liberté. Si les hommes de Bubista parviennent à rester au contact pendant une bonne partie du match, ils pourraient commencer à faire douter une sélection argentine qui aura tout à perdre.

Les confrontations entre les deux nations

L’Argentine et le Cap-Vert ne se sont encore jamais affrontés au cours de leur histoire

Cette affiche constituera donc une première historique entre les deux sélections, avec un énorme écart d’expérience au plus haut niveau.

Les compos probables

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Messi, Lautaro.

Absent : Romero (blessé).

La compo probable du Cap-Vert : Vozinha – Moreira, Diney, R.Lopes, Cabral – Pina – Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo – Benchimol.

Absent : Aucun.

Incertain : Arcanjo (blessé).

Les joueurs à suivre

Lionel Messi (Argentine) : Meilleur buteur de cette Coupe du monde avec six réalisations, le capitaine argentin impressionne encore par son efficacité. À chaque accélération ou coup de pied arrêté, il reste capable de faire basculer une rencontre et sera naturellement l’homme le plus surveillé par la défense cap-verdienne.

Ryan Mendes (Cap-Vert) : Capitaine et leader offensif de sa sélection, Ryan Mendes sera l’une des principales armes des Requins Bleus. Sa vitesse et son expérience seront précieuses pour tenter d’exploiter les rares espaces laissés par la défense argentine.

Les tendances des cotes : l’Argentine écrase les pronostics

Issue Cote Probabilité Victoire de l’Argentine 1,13 84 % Match nul 8,40 11 % Victoire du Cap-Vert 22,00 5 %

Les bookmakers ne voient quasiment aucun autre scénario qu’une qualification de l’Argentine. Avec une cote de 1,13, l’Albiceleste est l’un des plus gros favoris de ces 16es de finale. À l’inverse, un exploit du Cap-Vert est proposé à 22,00, tandis que le match nul après 90 minutes est coté à 8,40. Les champions du monde en titre disposent donc d’un avantage très net avant le coup d’envoi.

Nos pronostics pour Argentine – Cap-Vert

Victoire de l’Argentine avec au moins deux buts d’écart : L’écart de qualité entre les deux effectifs est considérable. Si l’Albiceleste affiche le même sérieux que durant la phase de groupes, elle possède toutes les armes pour s’imposer avec au moins deux buts d’avance.

Lionel Messi buteur : Déjà en grande forme depuis le début du tournoi, le numéro 10 argentin devrait encore avoir plusieurs occasions de trouver le chemin des filets face à une défense qui risque de subir pendant une grande partie de la rencontre.

Score possible

3-0 pour l’Argentine : Le Cap-Vert devrait longtemps résister grâce à son organisation défensive, mais la qualité technique et la maîtrise collective de l’Albiceleste devraient finir par faire la différence. Un succès net permettrait aux champions du monde de poursuivre leur route avec confiance vers les huitièmes de finale.