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FRANCE

OM : pluie de bonnes nouvelles avec l’arrivée de Genesio à Marseille !

Par Bastien Aubert - 2 Juil 2026, 07:00
Bruno Genesio (OM)

Officiellement coach de l’OM, Bruno Genesio amène avec lui une vague de bonnes nouvelles bienvenues à Marseille.

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM suscite déjà de nombreux commentaires. Parmi les premiers observateurs à se montrer enthousiastes figure Éric Di Meco, qui estime que le nouveau coach olympien dispose du profil idéal pour relever l’immense défi qui l’attend.

Genesio serein et déterminé à l’OM 

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien défenseur marseillais a raconté avoir échangé avec Genesio peu avant son officialisation. Un entretien qui l’a conforté dans son impression. « Je l’ai croisé mercredi midi, on a un petit peu parlé. Je le connais bien. Franchement, je l’ai trouvé conscient du boulot qui l’attendait, des exigences du club et surtout du vrai challenge sportif pour lui. Je l’ai trouvé très serein », a expliqué Di Meco.

Pour le consultant, cette sérénité constitue justement l’un des principaux atouts de Bruno Genesio. Après plusieurs saisons agitées, l’OM aurait besoin d’un entraîneur capable d’apporter davantage de stabilité. « Sa personnalité très calme, je pense que ça ne peut être que mieux dans ce club qui a souvent vécu ces derniers temps dans l’hystérie. Un peu de calme avec un coach qui, dans la communication, aura le temps au début de bien expliquer son projet. Je pense que les gens comprendront », a-t-il poursuivi.

Vers la promotion de plusieurs jeunes ?

Di Meco voit également un signal fort dans le choix effectué par la direction marseillaise. Selon lui, le fait que Genesio ait accepté le poste en connaissant les contraintes financières du club démontre sa motivation : « Ce qui est rassurant, c’est qu’il n’y avait pas cinquante entraîneurs sur la liste. De ce que j’ai compris, il y avait Bruno Genesio et Christophe Galtier. Si Bruno Genesio est l’entraîneur de l’OM, cela veut dire qu’il est déterminé et qu’il connaît les tenants et les aboutissants. Le club va être obligé de vendre des joueurs, l’effectif sera sans doute un peu moins glamour que ces dernières années, mais il est prêt à relever ce défi. »

Enfin, l’ancien Marseillais estime que le nouvel entraîneur pourrait surprendre en s’appuyant davantage sur la formation. « Je le crois capable d’avoir de l’imagination, voire de lancer des petits jeunes », conclut-il. Des propos qui alimentent l’optimisme autour de l’arrivée de Bruno Genesio, désormais attendu sur le terrain pour lancer une nouvelle dynamique à l’OM.

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