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FRANCE

OM : le départ d’Hamed Junior Traoré suspendu à une exigence de Lorenzi ?

Par Louis Chrestian - 1 Juil 2026, 13:40
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

L’Olympique de Marseille veut enfin lancer son mercato dans le sens des départs. Et pour cela, Hamed Junior Traoré pourrait bien être le premier joueur concerné. Le milieu offensif ivoirien est en discussions avancées avec le Genoa, mais Grégory Lorenzi ne compte pas le laisser partir à n’importe quelles conditions.

Selon Nicolo Schira, les échanges entre l’OM et le club italien sont quotidiens. Le joueur a déjà trouvé un accord avec le Genoa, mais les deux directions doivent encore s’entendre sur la formule du transfert.

Le Genoa veut un prêt, l’OM réclame des garanties

Le Genoa souhaite recruter Hamed Junior Traoré sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une formule qui ne convainc pas totalement Marseille.

L’OM est prêt à accepter un prêt, mais à une condition : que l’option d’achat puisse devenir obligatoire selon des critères précis. L’objectif est évident pour la direction marseillaise : éviter de revoir revenir le joueur dans un an sans avoir encaissé la moindre indemnité.

Les discussions portent donc désormais sur les fameuses conditions de cette option. Marseille voudrait des objectifs suffisamment accessibles pour sécuriser rapidement la vente, tandis que le Genoa chercherait logiquement à se protéger.

Un précédent qui inspire Marseille

L’OM connaît parfaitement ce type de montage. Hamed Junior Traoré était arrivé de Bournemouth à l’été 2025 sous la forme d’un prêt avec option d’achat, devenue obligatoire dès sa première apparition sous le maillot marseillais.

Son transfert définitif, estimé à 8 millions d’euros, avait donc été validé très rapidement. C’est précisément ce type de garantie que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi aimeraient reproduire avec le Genoa.

Pas de transfert sec, mais un accord espéré rapidement

À ce stade, un transfert définitif immédiat ne semble pas envisagé entre les deux clubs. Le Genoa privilégie clairement un prêt, tandis que l’OM tente de blinder l’accord avec une obligation d’achat.

Le dossier continue toutefois d’avancer et pourrait se décanter dans les prochains jours. Pour Marseille, boucler le départ de Traoré serait un premier signal fort dans ce mercato, avec l’idée de dégager rapidement des liquidités pour passer à l’offensive sur les arrivées.

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