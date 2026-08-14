OM : naufrage de Balerdi, gros match d’Harit… les enseignements de la défaite contre l’Atlético

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OM s’est incliné face à l’Atlético de Madrid (1-2), ce vendredi au Vélodrome. Une défaite qui a permis de dégager plusieurs enseignements avant le retour à la compétition.

L’OM termine sa préparation estivale sur une fausse note. Pour son dernier match avant la réception de Strasbourg en Ligue 1, l’OM a été battu par l’Atlético de Madrid (1-2). Malgré une première période intéressante, les hommes de Bruno Genesio ont progressivement perdu le contrôle de la rencontre.

Paixão confirme encore

C’est une nouvelle fois Igor Paixão qui a tiré son épingle du jeu. Déjà buteur contre l’Athletic Bilbao, le Brésilien a récidivé face à l’Atlético avec une superbe réalisation à la 22e minute. Bien servi après un centre d’Harit et une déviation d’Amine Gouiri, il a parfaitement piqué son ballon au-dessus de Jan Oblak.

Avec ce nouveau but, Paixão confirme son excellente préparation et apparaît comme l’une des principales satisfactions offensives de l’OM cet été. Sa capacité à faire des différences dans les petits espaces constitue une arme importante à l’approche de la reprise.

Balerdi encore en difficulté, Harit marque des points

Le constat est beaucoup moins positif pour Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a vécu une soirée catastrophique face aux attaquants madrilènes. Une perte de balle dangereuse du capitaine olympien a notamment contribué à l’égalisation de Rodrigo Mendoza à la 39e minute.

Déjà ciblé par une partie du public du Vélodrome, Balerdi a ensuite été sanctionné d’un carton jaune dès le début de la seconde période après un nouveau tacle en retard. Son manque de sérénité dans cette rencontre constitue forcément un point d’interrogation avant le début du championnat. L’énorme bronca des supporters à chacune de ses touches de balle a donné le ton, surtout après une nouvelle erreur de l’Argentin, qui a complètement été dépassé par Ortíz, passeur décisif pour Carlos Martín pour le 1-2 à la 78e.

Dans un match où plusieurs joueurs ont connu des difficultés, Amine Harit a montré de très bonnes choses. De retour de prêt et régulièrement utilisé par Bruno Genesio depuis le début de cette préparation, le Marocain s’est encore mis en valeur et a d’ailleurs été impliqué sur le premier but avec son centre qui a amené l’ouverture du score signée Paixão.

Une préparation globalement encourageante

Cette défaite ne doit pas effacer les signaux positifs aperçus durant l’été. Avant l’Atlético, l’OM avait notamment battu l’Athletic Bilbao (3-1), après des succès contre Nîmes et Al-Shahaniya. Le revers face aux Colchoneros constitue surtout un dernier rappel des exigences du très haut niveau avant le retour aux matches officiels.

Désormais, l’OM n’a plus qu’une semaine pour peaufiner les derniers réglages. Vendredi prochain, le Stade Vélodrome accueillera Strasbourg pour la première journée de Ligue 1.