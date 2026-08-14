OM : une absence remarquée avant le choc face à l’Atlético

L’OM reçoit l’Atlético de Madrid ce vendredi à 17h30 au Vélodrome pour son dernier match de préparation. Les Colchoneros se présenteront à Marseille sans plusieurs cadres, dont Julián Álvarez.

Un dernier test avant Strasbourg

À une semaine de la reprise du championnat et de la réception de Strasbourg, l’OM s’offre un ultime galop d’essai particulièrement relevé. Les hommes de Roberto De Zerbi affrontent l’Atlético de Madrid devant leur public, avec l’objectif de peaufiner les derniers réglages avant le retour des rencontres officielles.

Cette affiche doit également permettre au technicien italien d’évaluer l’état physique de son groupe, alors que la condition de certains joueurs pèse encore sur les dossiers marseillais.

Julián Álvarez reste à Madrid

L’Atlético de Madrid a communiqué la liste des joueurs retenus pour ce déplacement. Comme indiqué par Foot Mercato, Julián Álvarez n’en fait pas partie. L’attaquant argentin ne sera donc pas sur la pelouse du Vélodrome.

Atlético de Madrid : Julián Álvarez n’est pas convoqué pour le match amical contre l’OM. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2088176451551911954

Álex Baena, Marcos Llorente et Juan Musso manqueront eux aussi ce rendez-vous. Tous les quatre ont seulement repris le chemin de l’entraînement cette semaine et restent trop justes pour participer à cette rencontre de prestige.

Une décision uniquement sportive

L’absence de Julián Álvarez ne constitue pas une sanction liée à ses velléités de départ. Sa non-convocation était prévue en raison de son manque de rythme après une reprise tardive.

L’OM affrontera donc une formation madrilène privée de plusieurs éléments majeurs, mais ce dernier test conservera tout son intérêt. À sept jours de Strasbourg, le club phocéen entre dans la dernière ligne droite de sa préparation estivale.