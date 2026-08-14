OM : La condition physique fait capoter un départ à 20 M€ !

Le transfert de Nayef Aguerd à la Real Sociedad a été annulé alors que l’accord était bouclé. Des réserves autour de l’état physique du défenseur marocain sont désormais avancées, même si une autre version circule.

Des doutes après la visite médicale

On vous en parlait dès jeudi : Nayef Aguerd ne rejoindra finalement pas la Real Sociedad. Le nouveau développement concerne les motifs de ce revirement, intervenu après le déplacement du défenseur central à Saint-Sébastien.

Selon les informations de Foot01, des désaccords sportifs liés à sa condition physique auraient conduit à l’annulation de l’opération. L’ancien Rennais peine à retrouver son meilleur niveau après plusieurs blessures et n’avait pas pu disputer la Coupe du monde avec le Maroc.

Une autre version évoque l’entraîneur

Toutes les sources ne s’accordent toutefois pas sur un échec lors de la visite médicale. Un échange avec Pellegrino Matarazzo, l’entraîneur de la Real Sociedad, aurait également poussé Aguerd à décliner l’offre au dernier moment.

Nayef Aguerd ne signera pas à la Real Sociedad. Un échange avec l’entraîneur Pellegrino Matarazzo aurait poussé le défenseur de l’OM à décliner l’offre au dernier moment. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087997504679723145

Cette explication reste à confirmer. Aguerd avait notamment repoussé la Saudi Pro League, convaincu par la perspective de retrouver un club espagnol dont il avait déjà porté les couleurs.

Un retour à Marseille qui bloque le mercato

Le Marocain est désormais attendu à Marseille en cette fin de semaine. Son prêt payant devait rapporter 3 M€ à l’OM, avec une option d’achat non obligatoire fixée à 17 M€.

L’annulation place la direction phocéenne dans une situation délicate. Le départ d’un gros salaire tombe à l’eau et Bruno Genesio récupère un joueur qui ne serait pas encore à 100 %. Sans nouvelle porte de sortie, l’OM disposera également de moins de latitude financière pour lui trouver un remplaçant.