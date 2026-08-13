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FRANCE

OM : Arteta tire les leçons du prêt raté de Nwaneri

Par Wladimir DELCROS - 13 Août 2026, 13:36
OM : Arteta tire les leçons du prêt raté de Nwaneri

Après six mois compliqués à Marseille, Ethan Nwaneri a retrouvé Arsenal avec un nouveau visage. Mikel Arteta estime que le jeune Anglais a gagné en maturité malgré une expérience sportive décevante à l’OM.

Un passage à Marseille loin des attentes

On vous en parlait récemment : le prêt de Nwaneri à l’OM avait tourné au cauchemar. Arrivé pour obtenir du temps de jeu au plus haut niveau, le milieu offensif de 19 ans n’a disputé que 11 matches toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 1 passe décisive.

Un bilan trop léger pour le joueur comme pour Arsenal. Les Gunners espéraient voir leur élément prometteur enchaîner davantage pendant ses six mois sur la Canebière.

Arteta pointe les remous traversés par l’OM

Interrogé en conférence de presse, Mikel Arteta n’a pas caché que ce prêt n’avait pas répondu aux attentes. « Ce qui s’est passé sur le terrain, lors de son prêt à Marseille, n’était sans doute pas ce à quoi on s’attendait. Il y avait beaucoup de remous et de changements au sein du club », a confié l’entraîneur d’Arsenal dans des propos relayés par Foot Mercato.

Une maturité nouvelle au retour à Arsenal

Arteta retient toutefois les progrès humains accomplis par Nwaneri. « Il est différent. Il paraît plus mature. C’est incroyable ce que six mois peuvent faire », a souligné le technicien espagnol, convaincu que les moments difficiles vécus loin de Londres lui ont permis de découvrir une autre facette du football.

Le jeune Gunner a surtout marqué des points durant la préparation estivale. « Il a été vraiment excellent. Je suis très content de sa performance pendant la pré-saison », a conclu Arteta. À défaut d’avoir pleinement réussi sur le terrain à Marseille, Nwaneri semble donc avoir tiré des enseignements précieux de cette expérience.

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