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FRANCE

ASSE : Reims temporise avant de remplacer son capitaine blessé

Par Louis Chrestian - 13 Août 2026, 13:55
ASSE : Reims temporise avant de remplacer son capitaine blessé

Touché au genou et absent pour plusieurs mois, Mory Gbane laisse un vide important au Stade de Reims. Nicolas Usaï a réagi à ce coup dur et n’exclut pas un ajustement avant la fin du mercato.

Usaï confirme le coup dur

On vous en parlait ce jeudi au sujet du capitaine rémois : Mory Gbane sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois après sa blessure contractée à Clermont. Lenny Sylla, également touché au genou, va lui aussi manquer une longue partie de la saison.

Présent en conférence de presse avant la réception de Dunkerque, Nicolas Usaï a confirmé la difficulté de la situation. « Pour Mory Gbane et Lenny Sylla, c’est sûr que c’est un coup dur pour eux, mais aussi pour le groupe », a reconnu l’entraîneur rémois.

Une décision attendue samedi

Le technicien champenois n’a pas encore tranché la question d’un éventuel renfort. « J’ai appris la nouvelle hier soir pour Mory Gbane, par rapport à son indisponibilité. On ne s’est pas encore vus avec le board », a-t-il expliqué, dans des propos relayés par Morning Foot.

Usaï reste pour l’instant concentré sur Dunkerque, attendu vendredi à Delaune. Un point avec la direction pourrait cependant avoir lieu dès samedi matin. Le Stade de Reims devra alors décider si son effectif actuel peut compenser ces deux absences ou si une recrue devient nécessaire.

Le groupe rémois veut faire bloc

Samuel Kotto a rappelé que Gbane était « un élément très important du groupe », tout en affichant sa confiance envers les solutions déjà présentes. « On a la chance d’avoir d’autres bons joueurs sur lesquels on compte beaucoup et qui vont pouvoir couvrir ces absences pour les mois à venir », a souligné le défenseur.

Concurrent direct de l’ASSE dans la course à la montée, Reims ne ferme donc aucune porte. La réunion annoncée avec le board dira si le club champenois doit accélérer sur le mercato pour digérer ce double coup dur.

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