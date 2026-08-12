Largement victorieux à Sochaux pour son entrée en lice en Ligue 2, l’ASSE aura encore des arguments à opposer à Clermont à Geoffroy-Guichard (vendredi, 20h45).

L’ASSE a parfaitement lancé sa saison. Larges vainqueurs de Sochaux (3-0), les hommes d’Ian Cathro ont marqué les esprits dès leur première sortie en Ligue 2. Vendredi à 20h45, les Stéphanois retrouveront leur public avec la réception du Clermont Foot. Un adversaire qui reste sur un match nul et vierge contre Reims, mais qui a également montré certaines qualités.

Clermont n’a pas encore posé les fondations

La Montagne a analysé la prestation des Clermontois face à Reims et insiste notamment sur la solidité affichée par les hommes de David Guion. Le technicien aurait déjà réussi à mettre en place une organisation cohérente après seulement cinq semaines de travail. Le gardien Théo Guivarch a ainsi vécu une soirée plutôt tranquille face à une équipe rémoise pourtant ambitieuse. La défense clermontoise a également affiché plusieurs motifs de satisfaction.

Yvan M’Bahia a notamment été décalé sur un côté, tandis qu’Ethan Kena Kabeya, âgé de 20 ans, a montré des progrès importants. Vital Nsimba a lui aussi joué un rôle majeur, tandis que Yoann Salmier apporte son expérience et son leadership dans l’axe. David Guion assume cette approche : « La première des choses, c’est de poser les fondations. Elles doivent être solides. » Un discours qui résume bien les priorités actuelles du Clermont Foot. Le club auvergnat semble avoir déjà trouvé une certaine stabilité défensive. En revanche, l’attaque apparaît encore beaucoup moins aboutie.

Clermont doit encore progresser offensivement

Face à Reims, Arthur Saintorens et Christ Okou ont toutefois montré des choses intéressantes. Les deux joueurs effectuaient leurs débuts professionnels et ont donc encore besoin de temps pour s’adapter à ce niveau. « On doit trouver le geste juste dans la zone de finition », reconnaît David Guion. Le Clermont Foot dispose donc encore d’une marge de progression importante dans le secteur offensif. Et c’est précisément là que l’ASSE semble disposer d’un avantage conséquent.

Ian Cathro peut compter sur un effectif particulièrement fourni. L’entraîneur stéphanois dispose de suffisamment de solutions pour faire tourner sans forcément affaiblir son équipe. Un détail l’illustre parfaitement : à Sochaux, les deux joueurs les mieux valorisés de l’effectif stéphanois selon Transfermarkt, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, ont débuté la rencontre sur le banc. Stassin est évalué à 15 millions d’euros, tandis que Davitashvili affiche une valeur estimée à 12 millions d’euros. Deux joueurs capables de faire basculer une rencontre, mais dont Cathro pouvait donc se passer au coup d’envoi.

L’ASSE possède une attaque redoutable

Cette situation témoigne surtout de la richesse de l’effectif stéphanois. L’ASSE peut compter sur plusieurs profils offensifs capables d’apporter de la vitesse, de la percussion et de l’efficacité. Et avec un début de saison aussi convaincant, la concurrence devrait être particulièrement forte dans le groupe de Cathro. À l’inverse, Clermont doit encore trouver davantage de certitudes dans le dernier tiers du terrain. Le rapport de force semble donc favorable aux Verts avant cette deuxième journée.

Clermont ne viendra évidemment pas à Saint-Étienne pour subir. La solidité défensive affichée contre Reims pourrait permettre aux Auvergnats de poser des problèmes aux Stéphanois. Mais l’ASSE possède des arguments offensifs nettement supérieurs sur le papier. Cathro pourra également compter sur un Geoffroy-Guichard qui devrait pousser son équipe après la démonstration réalisée à Sochaux. Les Verts ont donc plusieurs raisons d’être confiants. Reste maintenant à transformer cette dynamique en deuxième victoire consécutive afin de confirmer les ambitions affichées dès le début de cette nouvelle saison de Ligue 2.