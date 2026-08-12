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FRANCE

OM Mercato : le RC Strasbourg prépare un énorme mercato avant de débarquer au Vélodrome

Par Bastien Aubert - 12 Août 2026, 12:00
Amadou Koné
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

L’OM est prévenu : le RC Strasbourg ne compte pas se présenter au Vélodrome le 21 août avec le même effectif. Selon nos informations, le Racing a décidé d’accélérer fortement sur le marché des transferts après des résultats amicaux jugés inquiétants.

Le RC Strasbourg prépare déjà son rendez-vous avec l’Olympique de Marseille. Le 21 août prochain, le Racing se déplacera au Vélodrome pour affronter l’OM en Ligue 1. Et selon nos informations, le club alsacien devrait afficher un visage sensiblement différent à cette occasion.

Refroidis par les résultats enregistrés lors des matches de préparation, les dirigeants strasbourgeois ont décidé de passer à la vitesse supérieure sur le mercato.

Jorgensen arrive en prêt

Première conséquence concrète de cette accélération : Filip Jorgensen va rejoindre Strasbourg. Le gardien danois de Chelsea a été convaincu par le projet alsacien et devrait débarquer sous la forme d’un prêt pour la saison. Le discours d’Hugo Oliveira a joué un rôle déterminant dans la décision du joueur.

Le technicien strasbourgeois aurait notamment réussi à convaincre Jorgensen de l’importance qu’il pourrait prendre dans le projet du Racing. Un premier renfort important pour un club qui souhaite rapidement corriger certaines faiblesses observées pendant la préparation.

BlueCo active plusieurs dossiers

Mais Strasbourg ne compte pas s’arrêter là. Selon nos informations, plusieurs dossiers ont été activés par BlueCo afin de renforcer l’effectif avant la reprise du championnat.

Le Racing espère encore recruter à trois postes : un attaquant, un défenseur central et un milieu défensif. Une accélération qui témoigne de la volonté des dirigeants de ne pas laisser les résultats de la préparation s’installer dans les esprits.

Satpaev espéré en attaque

Dans le secteur offensif, Strasbourg regarde notamment du côté de Chelsea. Le jeune attaquant kazakh Dastan Satpaev, âgé de seulement 17 ans, est espéré en prêt par le Racing.

Son profil correspond parfaitement à la politique menée par BlueCo, qui souhaite continuer à développer de jeunes talents à fort potentiel. Une arrivée qui permettrait également à Strasbourg d’ajouter une solution offensive supplémentaire à son effectif.

Disasi et Koné dans le viseur

En défense centrale, le Racing travaille également sur une piste beaucoup plus expérimentée. Selon nos informations, Axel Disasi fait partie des joueurs ciblés par Strasbourg. Le défenseur français pourrait apporter une expérience importante à une équipe encore très jeune.

Au milieu de terrain, le nom d’Amadou Koné est également étudié. L’ancien Rémois évolue actuellement au Neom SC et ne serait pas opposé à l’idée de retrouver la France. Son profil de milieu défensif correspond aux besoins identifiés par le Racing, qui souhaite renforcer son entrejeu avant le début de la saison.

L’OM est prévenu

Avec Filip Jorgensen déjà bouclé et plusieurs dossiers activés, le RC Strasbourg veut clairement changer de dimension avant le début du championnat. Le choc du 21 août au Vélodrome arrive donc à point nommé pour mesurer les effets de cette accélération.

L’OM est prévenu : le Racing pourrait débarquer à Marseille avec plusieurs nouveaux visages et un effectif nettement renforcé. Après une préparation qui a suscité quelques inquiétudes, Strasbourg a décidé de répondre sur le marché des transferts.

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