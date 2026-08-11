OM : un ex du Barça relance le mercato à moindre coût

Toujours à la recherche d’un ailier droit après le départ de Mason Greenwood, l’OM aurait activé une piste en Espagne. Le club phocéen s’intéresserait à Ilias Akhomach, en manque de temps de jeu et susceptible de quitter Villarreal.

Akhomach ciblé pour remplacer Greenwood

L’OM n’a pas prévu de faire de folies lors de cette fin de mercato, mais Bruno Genesio attend encore du renfort dans le secteur offensif. Marseille doit notamment combler le vide laissé sur le côté droit par Mason Greenwood.

Selon les informations relayées par Foot01, la direction phocéenne envisage ainsi de récupérer Ilias Akhomach. L’international marocain de 22 ans appartient toujours à Villarreal, où son avenir paraît bouché.

Un prêt envisagé, l’Espanyol également intéressé

Compte tenu des économies réclamées par Frank McCourt, la formule d’un prêt pourrait être privilégiée. Villarreal avait déjà envoyé son joueur au Rayo Vallecano la saison passée, sans que le club madrilène ne décide ensuite de le conserver.

Selon AS, l’OM aimerait récupérer l’ailier droit de Villarreal Ilias Akhomach en prêt. L’Espanyol Barcelone serait également sur le coup. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2086847006874431798

La concurrence de l’Espanyol Barcelone pourrait donc compliquer le dossier. L’OM possède toutefois un argument important : la possibilité de lui offrir rapidement un temps de jeu conséquent dans un effectif qui manque d’un véritable spécialiste à droite.

Une ancienne pépite de la Masia à relancer

Formé à la Masia, Akhomach a évolué avec les U19 puis la réserve du Barça sans parvenir à s’installer durablement en équipe première. Le Marocain avait quitté la Catalogne après son départ officialisé du Barça pour tenter de franchir un cap à Villarreal.

Son bilan en Liga reste limité à trois buts en 64 apparitions. Évalué à 12 M€ par Transfermarkt, l’ailier a surtout besoin de retrouver du rythme après une fin de saison passée en retrait. Marseille pourrait lui offrir ce nouveau départ, à condition d’aller au bout d’une piste encore au stade de l’intérêt.