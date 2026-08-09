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FRANCE

FC Barcelone : City ajoute une condition inattendue au deal Rodri !

Par Wladimir DELCROS - 9 Août 2026, 15:57
FC Barcelone : City ajoute une condition inattendue au deal Rodri !

Manchester City ne travaille pas seulement sur la succession de Rodri. Les Citizens souhaitent aussi profiter des négociations avec le FC Barcelone pour attirer un jeune milieu formé à la Masia.

City réclame un jeune du Barça

On vous en parlait samedi : Manchester City prépare déjà l’après-Rodri, avec notamment Enzo Fernandez dans son viseur. Le dossier prend désormais une nouvelle tournure puisque le club anglais aimerait inclure Tommy Marqués dans l’opération avec le Barça.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, le milieu espagnol de 19 ans plaît aux dirigeants mancuniens. Pur produit de la formation catalane, il pourrait ainsi effectuer le chemin inverse de Rodri.

Deux apparitions en Liga

Tommy Marqués évolue avec le FC Barcelone Atlètic et a disputé deux rencontres de Liga avec l’équipe première la saison dernière. Encore très peu expérimenté au plus haut niveau, le natif de Barcelone est considéré comme un élément prometteur. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 3 M€ par Transfermarkt.

Une piste complémentaire pour l’après-Rodri

Cette idée ne remet pas en cause les autres réflexions de City. Les Citizens continuent d’étudier des profils immédiatement capables de reprendre les commandes de leur entrejeu, tout en suivant de jeunes joueurs à fort potentiel comme Ayyoub Bouaddi.

L’intérêt pour Tommy Marqués s’inscrit dans cette seconde logique. Son inclusion pourrait aussi faciliter les négociations entre les deux clubs, alors que le Barça envisagerait de porter son offre pour Rodri à 60 M€ et que City aurait abaissé ses exigences à 70 M€. À ce stade, la piste Marqués reste toutefois au stade de l’intérêt.

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