RC Lens Mercato : une excellente nouvelle tombe pour le remplaçant de Malang Sarr !

Alors que les supporters du RC Lens commençaient à s’inquiéter après l’échec de la piste Armando Obispo, le journaliste Sébastien Denis a livré un message rassurant.

Depuis plusieurs jours, le dossier du défenseur central gauche semblait s’être refroidi du côté du RC Lens. Après l’échec de la piste menant à Armando Obispo, nombreux étaient les supporters lensois à se demander si le club artésien avait réellement avancé sur ce poste jugé prioritaire.

C’est justement un internaute qui a interpellé le journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis, sur X : « Est-ce qu’il y a des pistes concernant le recrutement d’un défenseur central gauche pour le RC Lens ? Il faut vraiment recruter à ce poste et depuis l’échec d’Obispo plus rien… Je commence à m’inquiéter. »

La réponse du journaliste a immédiatement rassuré les supporters, avec un message qui a de quoi mettre l’eau à la bouche : »Oui ne t’inquiète pas. Ils étudient plusieurs pistes dont une très très intéressante… Patience. »

Une priorité confirmée pour le RC Lens

Cette déclaration confirme que le Racing n’a pas abandonné sa recherche d’un axial gauche. Depuis plusieurs semaines, ce profil est identifié comme une priorité du mercato lensois afin de remplacer Malang Sarr, parti libre en Arabie saoudite.

Si Sébastien Denis ne dévoile pas encore le nom du joueur concerné, son message laisse entendre que les dirigeants travaillent discrètement sur plusieurs dossiers, avec au moins une cible particulièrement séduisante.

Un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer

Le mercato est souvent rythmé par des négociations menées dans la plus grande discrétion, et notamment à Lens où les surprises se multiplient, à l’image de l’arrivée imminente de Franjo Ivanović. Les prochains jours pourraient donc être décisifs pour voir émerger le nom de ce fameux défenseur central gauche décrit comme une piste « très très intéressante » par Sébastien Denis.

Pour les supporters lensois, le message est clair : malgré le silence apparent autour de ce dossier, le travail continue en coulisses et le mercato du RC Lens est loin d’avoir livré tous ses secrets.