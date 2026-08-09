À LA UNE DU 9 AOûT 2026
[22:30]PSG Mercato : Lucas Chevalier détient la clé du prochain gros coup parisien !
[22:00]OM Mercato : un nouveau club s’est positionné pour Amine Gouiri !
[21:40]FC Nantes : Waldemar Kita a complètement craqué après la défaite contre le Red Star
[21:20]OL Mercato : Lyon a bouclé un renfort surprise très convoité
[21:00]PSG Mercato : c’est confirmé pour la priorité de Luis Enrique
[20:40]OM Mercato : réunion imminente pour Bulka, Marseille a un argument de poids
[20:20]OL Mercato : un milieu offensif très courtisé a donné sa préférence à Lyon
[20:00]FC Nantes : Der Zakarian a un gros changement en tête, sa première victime est connue
[19:34]OM – Bilbao (3-1) : une belle victoire pour retrouver le Vélodrome, les enseignements
[19:20]PSG Mercato : le grand retour de Lucas Digne est officiel !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : une excellente nouvelle tombe pour le remplaçant de Malang Sarr !

Par William Tertrin - 9 Août 2026, 16:40
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Alors que les supporters du RC Lens commençaient à s’inquiéter après l’échec de la piste Armando Obispo, le journaliste Sébastien Denis a livré un message rassurant.

Depuis plusieurs jours, le dossier du défenseur central gauche semblait s’être refroidi du côté du RC Lens. Après l’échec de la piste menant à Armando Obispo, nombreux étaient les supporters lensois à se demander si le club artésien avait réellement avancé sur ce poste jugé prioritaire.

C’est justement un internaute qui a interpellé le journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis, sur X : « Est-ce qu’il y a des pistes concernant le recrutement d’un défenseur central gauche pour le RC Lens ? Il faut vraiment recruter à ce poste et depuis l’échec d’Obispo plus rien… Je commence à m’inquiéter. »

La réponse du journaliste a immédiatement rassuré les supporters, avec un message qui a de quoi mettre l’eau à la bouche : »Oui ne t’inquiète pas. Ils étudient plusieurs pistes dont une très très intéressante… Patience. »

Une priorité confirmée pour le RC Lens

Cette déclaration confirme que le Racing n’a pas abandonné sa recherche d’un axial gauche. Depuis plusieurs semaines, ce profil est identifié comme une priorité du mercato lensois afin de remplacer Malang Sarr, parti libre en Arabie saoudite.

Si Sébastien Denis ne dévoile pas encore le nom du joueur concerné, son message laisse entendre que les dirigeants travaillent discrètement sur plusieurs dossiers, avec au moins une cible particulièrement séduisante.

Un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer

Le mercato est souvent rythmé par des négociations menées dans la plus grande discrétion, et notamment à Lens où les surprises se multiplient, à l’image de l’arrivée imminente de Franjo Ivanović. Les prochains jours pourraient donc être décisifs pour voir émerger le nom de ce fameux défenseur central gauche décrit comme une piste « très très intéressante » par Sébastien Denis.

Pour les supporters lensois, le message est clair : malgré le silence apparent autour de ce dossier, le travail continue en coulisses et le mercato du RC Lens est loin d’avoir livré tous ses secrets.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot