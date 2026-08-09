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FRANCE

PSG : énorme coup dur avant le Trophée des champions face au RC Lens

Par William Tertrin - 9 Août 2026, 17:20
Les supporters parisiens

Le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de ne pas effectuer le déplacement à Lens pour le Trophée des champions, le dimanche 16 août.

Coup dur pour l’ambiance du côté parisien. Selon les informations de RMC Sport, le Collectif Ultras Paris (CUP) a pris la décision de boycotter le Trophée des champions qui opposera le Paris Saint-Germain au RC Lens, le dimanche 16 août à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.

Le principal groupe de supporters du club de la capitale conteste l’organisation de cette affiche sur la pelouse lensoise. Pour le CUP, une rencontre attribuant un trophée national aurait dû être disputée sur un terrain neutre afin de garantir une parfaite équité entre les deux équipes.

Une répartition des billets au cœur de la contestation

Au-delà du choix du stade, les ultras parisiens dénoncent également une répartition des places qu’ils jugent inéquitable. Estimant que le public lensois bénéficie d’un avantage significatif dans les tribunes, le CUP a préféré renoncer à organiser le déplacement de ses membres pour cette rencontre.

Le PSG devra donc tenter de décrocher un nouveau trophée sans le soutien de son principal groupe de supporters, dans une enceinte qui sera très largement acquise à la cause des Sang et Or.

Un premier trophée en jeu après la Supercoupe d’Europe

Avant de retrouver Lens, le Paris Saint-Germain disputera la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa. Les hommes de Luis Enrique enchaîneront ensuite avec ce Trophée des champions face au vainqueur de la Coupe de France, dans une rencontre qui lancera officiellement la saison sur le plan national. Le coup d’envoi est programmé dimanche 16 août à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.

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