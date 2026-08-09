FC Nantes : Der Zakarian peut souffler, trois renforts arrivent pour Laval !

Après la défaite inquiétante contre le Red Star (0-1), Michel Der Zakarian devrait pouvoir compter sur plusieurs retours importants pour le déplacement à Laval. De quoi offrir davantage de solutions à un effectif encore en chantier.

La première sortie du FC Nantes en Ligue 2 a laissé un goût amer. Battus à domicile par le Red Star (0-1), les Canaris ont affiché de nombreuses lacunes, tant sur le plan collectif que dans l’animation offensive. Mais avant le déplacement déjà crucial sur la pelouse de Laval, vendredi, Michel Der Zakarian pourrait récupérer plusieurs éléments importants pour renforcer son groupe.

Face au Red Star, Nantes a souffert dans tous les secteurs. Dominés tactiquement, incapables de créer du danger et souvent dépassés dans l’entrejeu, les Jaune et Vert ont confirmé que leur effectif manquait encore d’équilibre. Le technicien nantais ne s’en est d’ailleurs pas caché après la rencontre, reconnaissant que son équipe devait rapidement trouver des solutions tout en attendant de nouveaux renforts sur le marché des transferts.

Trois retours attendus pour Laval

La bonne nouvelle pourrait toutefois venir de l’infirmerie et des suspensions. Pour le déplacement en Mayenne, Wilitty Younoussa est attendu après avoir purgé sa suspension. Son retour offrira une solution supplémentaire dans un milieu de terrain qui a énormément souffert contre le Red Star.

Autre renfort important, Saïdou Sow, tout juste revenu sous la forme d’un prêt en provenance de Strasbourg, est désormais disponible pour intégrer le groupe nantais. Le défenseur connaît déjà parfaitement la maison jaune et verte, un atout non négligeable pour apporter rapidement de la stabilité à l’arrière-garde.

Enfin, Fabien Centonze pourrait également effectuer son retour après avoir soigné son genou. S’il est opérationnel, Der Zakarian récupérera une solution expérimentée dans le couloir droit, un secteur qui a également montré ses limites samedi soir.

Le mercato reste une priorité

Ces retours ne devraient toutefois pas masquer les besoins de l’effectif. Après la rencontre, Michel Der Zakarian a rappelé qu’il attendait encore des recrues, notamment un latéral gauche et des profils offensifs capables d’apporter davantage de créativité. Le manque d’automatismes et l’absence d’imagination dans les trente derniers mètres ont sauté aux yeux lors de cette première journée.

Le déplacement à Laval représentera donc un premier test de réaction pour les Canaris. Avec plusieurs retours attendus et un mercato qui pourrait encore s’accélérer dans les prochains jours, le FC Nantes espère afficher un tout autre visage afin de lancer enfin sa saison et ne pas laisser filer de précieux points dans la course à la remontée en Ligue 1.