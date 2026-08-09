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FRANCE

RC Lens Mercato : c’est imminent pour Ivanović, sa visite médicale est déjà prévue

Par William Tertrin - 9 Août 2026, 18:40
Franjo Ivanovic sous le maillot de Benfica

Le RC Lens touche au but pour Franjo Ivanović. L’attaquant croate de Benfica a choisi les Sang et Or plutôt que la Lazio et devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours.

Le dossier Franjo Ivanović a pris une tournure très favorable au RC Lens. Alors qu’un accord avait été trouvé entre la Lazio et Benfica pour le transfert de l’attaquant croate, le joueur de 22 ans a finalement décidé de privilégier le projet lensois.

La raison de ce choix est claire : Franjo Ivanović souhaite disputer la Ligue des champions. Qualifié pour la prochaine édition après avoir terminé deuxième de Ligue 1 la saison dernière, le Racing a ainsi réussi à convaincre l’international croate, qui compte neuf sélections avec son pays.

Franjo Ivanović attendu à Lens cette semaine

Selon les dernières informations, les démarches sont désormais engagées pour son arrivée au RC Lens, avec une visite médicale programmée cette semaine, selon Di Marzio. L’opération devrait se réaliser sous forme de prêt avec option d’achat.

Arrivé au Benfica après une saison remarquée à l’Union Saint-Gilloise, Ivanović sort d’un exercice au Portugal avec 8 buts et 1 passe décisive en 42 rencontres toutes compétitions confondues.

Pour Lens, cette arrivée permettrait de renforcer un secteur offensif appelé à évoluer avec la participation à la Ligue des champions. Le Racing semble désormais en pole pour accueillir l’attaquant croate, après avoir devancé la Lazio dans ce dossier.

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