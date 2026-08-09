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FRANCE

PSG Mercato : le grand retour de Lucas Digne est officiel !

Par William Tertrin - 9 Août 2026, 19:20
Lucas Digne lors de France - Maroc

Lucas Digne revient officiellement au PSG, et devient la 3e recrue du mercato parisien après Longoni et Akliouche.

C’est désormais officiel : Lucas Digne retrouve le PSG, dix ans après avoir quitté le club. Le latéral gauche français s’est engagé jusqu’en 2029 et portera le numéro 12, dont le dernier détenteur était Rafael Alcántara. Son retour avait été annoncé ces dernières semaines, notamment après l’accord trouvé avec Aston Villa.

Formé au LOSC, Digne avait déjà porté les couleurs parisiennes entre 2013 et 2016, remportant notamment deux titres de champion de France. Depuis, il a évolué à l’AS Roma, au FC Barcelone, à Everton puis à Aston Villa, où il s’est imposé comme un cadre et l’un des latéraux les plus réguliers de Premier League.

À 33 ans, l’international français apporte ainsi au PSG une solide expérience du très haut niveau, aussi bien en club qu’avec les Bleus. Son retour doit notamment offrir davantage de concurrence et de profondeur au poste de latéral gauche.

Une nouvelle étape parisienne pour Lucas Digne, qui retrouve le club de ses premiers grands succès avec l’ambition d’y écrire un nouveau chapitre de sa carrière.

La réaction de Lucas Digne

Je suis très honoré de pouvoir revenir au Paris Saint-Germain après la formidable aventure vécue il y a plus de dix ans. Je suis particulièrement impressionné par l’évolution qu’a connue le club ces dernières années. Les conditions de travail au Campus sont exceptionnelles et témoignent des ambitions du Club. J’ai hâte de débuter ce nouveau chapitre et de mettre toute mon expérience au service de l’équipe. Je donnerai, une fois encore, le meilleur de moi-même pour défendre les couleurs du Paris Saint-Germain.

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