FC Nantes : Der Zakarian a un gros changement en tête, sa première victime est connue

Frédéric Guilbert a bien porté le brassard du FC Nantes lors de la première journée de Ligue 2 face au Red Star. Mais ce choix ne serait pas forcément définitif.

Le FC Nantes a retrouvé la Ligue 2 samedi soir par une défaite face au Red Star à la Beaujoire. Pour cette première officielle de la saison 2026-2027, Frédéric Guilbert était bien le capitaine des Canaris, comme il l’avait été durant la préparation estivale.

Un choix qui semblait donc acté après plusieurs semaines de préparation. Pourtant, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Michel Der Zakarian n’aurait pas définitivement arrêté sa décision concernant l’identité du capitaine nantais.

Guilbert capitaine pour la préparation et le premier match

Depuis le début de l’été, Frédéric Guilbert avait progressivement pris une place importante dans le nouveau projet nantais. Le défenseur avait notamment été présenté comme le nouveau capitaine du FC Nantes avant le lancement de la saison.

Son statut s’inscrivait dans la continuité de son importance au sein du vestiaire. Prolongé par le club jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option, Guilbert avait également affiché ses ambitions pour cette saison de Ligue 2 : permettre au FC Nantes de retrouver rapidement l’élite.

Face au Red Star, le défenseur a donc logiquement conservé le brassard. Mais ce choix ne garantirait pas qu’il le portera toute la saison.

Der Zakarian se réserve le droit de changer de capitaine

D’après Mohamed Toubache-Ter, Michel Der Zakarian aurait clairement laissé la porte ouverte à une évolution dans les prochaines semaines.

L’idée du technicien nantais serait la suivante : Guilbert était capitaine durant les matchs de préparation, il l’est pour le premier match officiel, mais cela ne constitue pas un engagement définitif pour la suite de la saison. Autrement dit, le brassard reste à prendre.

Un choix qui pourrait dépendre du vestiaire

Le rôle de capitaine ne se limite évidemment pas au port du brassard. Dans un groupe qui doit gérer la pression d’un club comme Nantes, attendu pour jouer les premiers rôles en Ligue 2, le leadership aura une importance particulière.

Michel Der Zakarian a d’ailleurs insisté avant le début du championnat sur les exigences qui attendent les Canaris. Selon lui, Nantes doit assumer son statut de grand club et s’attendre à être particulièrement attendu par ses adversaires.

Dans ce contexte, le choix du capitaine pourrait donc évoluer en fonction des performances, de l’influence dans le vestiaire ou encore de la composition de l’équipe. Les alternatives ne sont

Guilbert garde toutefois une longueur d’avance

Pour l’heure, il n’y a aucune remise en cause officielle du statut de Frédéric Guilbert. Le défenseur reste le premier choix de Michel Der Zakarian et a bien porté le brassard lors de la première journée face au Red Star.

Sa prestation dans ce match pourrait d’ailleurs entrer en ligne de compte pour la suite. Aligné en défense centrale, Guilbert s’est exprimé après la défaite nantaise (0-1) et a reconnu que son équipe n’avait pas suffisamment mis les ingrédients nécessaires pour réussir son entrée en matière. Le capitaine nantais devra donc rapidement rebondir, à l’image de toute son équipe.

Le brassard n’est donc pas définitivement verrouillé

Si Frédéric Guilbert demeure aujourd’hui le capitaine du FC Nantes, Michel Der Zakarian semble vouloir conserver une certaine flexibilité. Le message est clair : le brassard est à Guilbert pour le moment, mais l’entraîneur nantais se réserve le droit de revoir sa décision.

La suite des premières semaines de championnat permettra donc de voir si le défenseur confirme son statut de leader ou si un autre joueur finit par convaincre Der Zakarian de lui confier les responsabilités.

Une première incertitude dans un FC Nantes qui, après sa relégation en Ligue 2, doit encore construire sa nouvelle hiérarchie.