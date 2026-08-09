À LA UNE DU 9 AOûT 2026
[22:30]PSG Mercato : Lucas Chevalier détient la clé du prochain gros coup parisien !
[22:00]OM Mercato : un nouveau club s’est positionné pour Amine Gouiri !
[21:40]FC Nantes : Waldemar Kita a complètement craqué après la défaite contre le Red Star
[21:20]OL Mercato : Lyon a bouclé un renfort surprise très convoité
[21:00]PSG Mercato : c’est confirmé pour la priorité de Luis Enrique
[20:40]OM Mercato : réunion imminente pour Bulka, Marseille a un argument de poids
[20:20]OL Mercato : un milieu offensif très courtisé a donné sa préférence à Lyon
[20:00]FC Nantes : Der Zakarian a un gros changement en tête, sa première victime est connue
[19:34]OM – Bilbao (3-1) : une belle victoire pour retrouver le Vélodrome, les enseignements
[19:20]PSG Mercato : le grand retour de Lucas Digne est officiel !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : un milieu offensif très courtisé a donné sa préférence à Lyon

Par William Tertrin - 9 Août 2026, 20:20
Pavel Sulc en action lors d'un match de l'OL.

Très convoité en Angleterre, notamment par Leeds, Pavel Šulc ne semble pourtant pas pressé de quitter l’Olympique Lyonnais.

Pavel Šulc sera-t-il encore Lyonnais cette saison ? Alors que plusieurs clubs anglais suivent attentivement le milieu offensif de 25 ans, son départ est loin d’être acté. Leeds, Everton ou encore Aston Villa ont notamment été cités parmi les prétendants ces dernières semaines.

Mais pour l’heure, le dossier reste au stade des intérêts. Selon les informations rapportées par L’Équipe, aucune offre concrète n’aurait encore atterri sur le bureau de l’OL. Surtout, Šulc ne serait pas particulièrement désireux de partir et se sentirait bien dans la capitale des Gaules.

Šulc toujours éloigné des terrains

Le Tchèque doit toutefois patienter avant de retrouver la compétition. Touché au genou depuis plusieurs semaines, il a déjà manqué plusieurs rencontres et n’a pas pu participer au match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le Sparta Prague.

Recruté l’été dernier pour environ 7,5 millions d’euros, Pavel Šulc possède une cote importante sur le marché. L’OL pourrait donc être tenté d’étudier une grosse proposition si elle venait à arriver, mais à ce jour, rien ne pousse le joueur vers la sortie.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OL : toutes les infos foot