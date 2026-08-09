OL Mercato : un milieu offensif très courtisé a donné sa préférence à Lyon

Très convoité en Angleterre, notamment par Leeds, Pavel Šulc ne semble pourtant pas pressé de quitter l’Olympique Lyonnais.

Pavel Šulc sera-t-il encore Lyonnais cette saison ? Alors que plusieurs clubs anglais suivent attentivement le milieu offensif de 25 ans, son départ est loin d’être acté. Leeds, Everton ou encore Aston Villa ont notamment été cités parmi les prétendants ces dernières semaines.

Mais pour l’heure, le dossier reste au stade des intérêts. Selon les informations rapportées par L’Équipe, aucune offre concrète n’aurait encore atterri sur le bureau de l’OL. Surtout, Šulc ne serait pas particulièrement désireux de partir et se sentirait bien dans la capitale des Gaules.

Šulc toujours éloigné des terrains

Le Tchèque doit toutefois patienter avant de retrouver la compétition. Touché au genou depuis plusieurs semaines, il a déjà manqué plusieurs rencontres et n’a pas pu participer au match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le Sparta Prague.

Recruté l’été dernier pour environ 7,5 millions d’euros, Pavel Šulc possède une cote importante sur le marché. L’OL pourrait donc être tenté d’étudier une grosse proposition si elle venait à arriver, mais à ce jour, rien ne pousse le joueur vers la sortie.