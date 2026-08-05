OL Mercato : la Premier League s’active autour de son meilleur buteur

Absent face au Sparta Prague en raison d’une blessure, Pavel Šulc voit surtout son avenir s’écrire en pointillé à l’OL. Plusieurs formations anglaises surveillent le milieu offensif tchèque, dont la cote ne cesse de grimper.

Fonseca reconnaît une forte cote en Europe

Les absences de Pavel Šulc depuis trois semaines alimentent les interrogations. Le Tchèque n’a notamment pas participé au déplacement contre le Sparta Prague, mardi soir, alors que les suiveurs locaux espéraient assister à son retour au pays. Paulo Fonseca a assuré que son numéro 10 était bien blessé, tout en ouvrant clairement la porte à un mouvement.

« Nous savons que Pavel a fait une grande saison l’an passé et qu’il est un joueur que les autres clubs regardent », a reconnu l’entraîneur lyonnais. Le Portugais ajoute que la cote de Šulc est actuellement importante en Europe et que plusieurs clubs suivent sa situation.

Trois courtisans anglais à l’affût

Leeds s’intéresse au milieu offensif de 25 ans, sans que les discussions soient encore avancées. Everton et Aston Villa auraient également pris des renseignements sur le meilleur buteur lyonnais de la saison passée. Un départ en Premier League prend donc progressivement de l’épaisseur, même si aucune offre officielle n’est évoquée à ce stade.

Arrivé entre Rhône et Saône un an plus tôt, Šulc bénéficie désormais d’une valeur marchande estimée à 20 M€. Une progression spectaculaire pour un joueur que l’OL avait recruté pour un montant annoncé de 7,5 M€.

Une situation différente pour Tyler Morton

Alors que l’avenir de Šulc apparaît incertain, Tyler Morton a de son côté affiché son attachement au club lyonnais. Le milieu anglais se dit pleinement épanoui à l’OL, où son temps de jeu lui permet de poursuivre sa progression.

« Je suis très satisfait. J’aime le club, Lyon, les fans et l’équipe. C’est un endroit vraiment agréable pour progresser. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2084374563635200141

L’OL face à un choix important

La direction lyonnaise doit désormais arbitrer entre la conservation d’un élément majeur et la perspective d’une belle opération financière. Le précédent Afonso Moreira rappelle que personne n’est totalement intransférable. À moins d’un mois de la fermeture du marché, les prochaines absences ou le retour de Šulc dans le groupe permettront déjà d’y voir plus clair.