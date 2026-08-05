ASSE : deux départs se précisent avant le retour de la Ligue 2

À quelques jours de la reprise de la Ligue 2, le mercato de l’ASSE reste particulièrement animé. Deux éléments pourraient notamment quitter le Forez, tandis que l’effectif stéphanois prépare son rendez-vous face à Sochaux.

Miladinovic pourrait retrouver la Serbie

En situation d’échec à Saint-Étienne, Igor Miladinovic pourrait rapidement rebondir dans son pays. Selon les informations relayées par Peuple Vert, le milieu de terrain de 23 ans figure parmi les dossiers chauds de cette fin de mercato.

Le Partizan Belgrade serait intéressé par son profil et un prêt assorti d’une option d’achat est évoqué. La perspective de disputer la Conference League séduirait notamment le joueur serbe.

Igor Miladinovic pourrait rejoindre le Partizan Belgrade. Un prêt avec option d’achat est évoqué, avec la perspective de disputer la Conference League. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2084945941845426247

Le dossier Mimbang prend une autre tournure

Un autre départ inattendu se dessine. David Mimbang devrait finalement quitter l’ASSE avant même d’avoir signé son contrat. Le joueur et son entourage n’auraient pas apprécié sa mise à disposition de la réserve pour le tournoi de Ploufragan.

Une offre intéressante venue de l’étranger aurait également rebattu les cartes. Ce dossier fait partie des nombreuses interrogations entourant encore l’actualité de l’ASSE, au même titre que les situations de Mickaël Nadé et Zuriko Davitashvili ou la recherche d’un arrière gauche.

Sochaux comme répétition générale

Au-delà du mercato, les Verts doivent aussi gérer les retours progressifs de plusieurs joueurs et l’état physique du groupe. La rencontre face à Sochaux servira de répétition générale avant le retour du championnat.

La composition alignée et les joueurs en mesure de retrouver du temps de jeu donneront de premières indications sur les choix à venir. Entre les derniers ajustements de l’effectif et les incertitudes médicales, le visage définitif de l’ASSE reste encore à préciser.