À LA UNE DU 5 AOûT 2026
[12:20]ASSE : énorme coup dur pour Larsonneur avant la reprise de L2 !
[12:00]OM Mercato : Endrick (Real Madrid) encore proposé Endrick à Marseille ?
[11:40]RC Lens Mercato : à peine arrivé, Titraoui éteint un premier incendie !
[11:20]OM Mercato : après Kebbal, Lorenzi tient un accord avec une révélation du Mondial ! 
[11:00]FC Nantes Mercato : Zouaoui lâché, un ancien de l’ASSE revient chez les Canaris !
[10:40]Stade Rennais : Thomasson et Cresswell ont déjà un compte à régler !
[10:20]FC Nantes Mercato : un nouvel avant-centre attendu à Nantes ! 
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand l’OM rêvait XXL : un an après l’effet McCourt, le réveil est brutal
[10:00]PSG, FC Barcelone Mercato : réunion au sommet de la dernière chance pour Julian Alvarez !
[09:40]ASSE Mercato : un premier départ se débloque, le grand ménage peut enfin commencer ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : énorme coup dur pour Larsonneur avant la reprise de L2 !

Par Bastien Aubert - 5 Août 2026, 12:20
Gautier Larsonneur (ASSE)

Titulaire dans les buts de l’ASSE, Gautier Larsonneur (29 ans) vient de subir un immense camouflet à trois jours du début de la Ligue 2 à Sochaux.

Gautier Larsonneur vient de recevoir un signal particulièrement fort de la part des supporters de l’ASSE. Titulaire habituel dans les buts des Verts, le portier de 29 ans ne bénéficie plus d’une confiance totale avant le déplacement à Sochaux (samedi, 20h45).

Larsonneur désavoué par les supporters de l’ASSE

But! a lancé un sondage auprès de la communauté de l’ASSE avec une question claire : « Qui ne devrait absolument pas être titulaire à Sochaux ? »

Le résultat est sans appel :

  • Gautier Larsonneur : 60,6 %
  • Zuriko Davitashvili : 17,2 %
  • Joao Ferreira : 15,4 %
  • Lucas Stassin : 6,8 %

Le gardien de l’ASSE arrive très largement en tête des votes. Un résultat qui montre le doute installé autour de ses performances et de sa place dans le onze d’Ian Cathro.

Mamour Ndiaye gagne du crédit

Ce sondage intervient alors que l’ASSE a justement renforcé sa hiérarchie dans les buts avec l’arrivée de Mamour Ndiaye. Recruté pour devenir la doublure de Larsonneur, le jeune gardien pourrait profiter de cette situation pour se rapprocher du groupe titulaire. Même si Ian Cathro reste maître de ses choix sportifs, la pression populaire commence à monter avant cette première journée de Ligue 2.

Le technicien écossais devra rapidement trancher. Maintenir Larsonneur dans les cages permettrait de miser sur l’expérience et la continuité, mais une titularisation de Ndiaye enverrait un message fort au vestiaire. Après une préparation estivale riche en enseignements, l’ASSE doit désormais réussir son entrée en matière à Sochaux. Et dans les tribunes comme sur les réseaux, le débat du gardien semble déjà lancé.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot