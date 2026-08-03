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FRANCE

ASSE : excellente nouvelle pour Ian Cathro !

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 16:15
Mahmoud Jaber sous le maillot de l'ASSE

L’entraîneur des Verts, Ian Cathro, va récupérer Mahmoud Jaber ce mardi à l’entraînement collectif.

Éloigné des terrains depuis plusieurs mois en raison d’une blessure persistante aux adducteurs, le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, Mahmoud Jaber, n’a disputé qu’un seul match depuis la fin du mois de janvier. Victime d’une blessure musculaire face à Reims (1-0), le 24 janvier dernier, l’international israélien avait été contraint de se faire opérer quelques semaines plus tard. Revenu à la compétition contre Dunkerque (2-1), le 11 avril dernier, l’ancien joueur du Maccabi Haïfa a rechuté après cette rencontre et n’a plus rejoué depuis. Mais le joueur de 26 ans se rapproche enfin d’un retour.

Jaber de retour à l’entraînement collectif ce mardi !

Comme l’a annoncé l’ASSE ce lundi sur ses réseaux sociaux, Mahmoud Jaber va faire son retour à l’entraînement collectif des Verts à partir de ce mardi. « Pendant que certains étaient à Divonne, d’autres ont continué le travail à Sainté ! Avec d’ailleurs un retour à l’entraînement collectif prévu demain (mardi) pour Mahmoud Jaber ! », a indiqué le club forézien. Une excellente nouvelle pour le coach des Verts, Ian Cathro, avant la reprise.

Selon Envertetcontretous, le joueur de 26 ans ne retrouvera toutefois pas la compétition avant le mois de septembre. Il devrait ainsi manquer les quatre premières journées de championnat face à Sochaux, Clermont, Grenoble puis Dijon.

ASSE

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