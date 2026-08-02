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ASSE Mercato : une piste à 2 M€ réactivée en urgence pour le couloir gauche ?

Par William Tertrin - 2 Août 2026, 18:20
Alexander Warneryd (à gauche) poussant un adversaire.

À la recherche urgente d’un renfort pour son couloir gauche, l’ASSE aurait à nouveau dans le viseur le jeune Alexander Warneryd, latéral gauche de Tromsø IL.

L’ASSE continue d’explorer le marché nordique. Selon les informations rapportées par la presse norvégienne, les dirigeants stéphanois suivent attentivement Alexander Warneryd, jeune défenseur de Tromsø IL. Le latéral gauche suédois fait partie des joueurs qui attirent l’attention de plusieurs clubs étrangers après une première expérience réussie en Norvège.

Âgé de 20 ans, Warneryd s’est rapidement imposé comme un élément intéressant du dispositif de Tromsø. Arrivé en provenance de Västerås SK à l’été 2025, il avait été recruté pour environ 8 millions de couronnes norvégiennes, devenant alors l’une des recrues les plus coûteuses de l’histoire du club.

Un profil déjà associé à l’ASSE

Avec la blessure de Ben Old, l’ASSE doit boucler très vite l’arrivée d’un latéral gauche, et cherche régulièrement à miser sur des joueurs à fort potentiel, capables de progresser rapidement et de représenter une valeur marchande à moyen terme. Alexander Warneryd correspond à cette stratégie : jeune, polyvalent et déjà habitué au football professionnel.

Formé en Suède, le joueur peut évoluer comme arrière gauche ou piston dans un système à trois défenseurs. Sa capacité à répéter les efforts, son activité offensive et son profil moderne de défenseur de couloir auraient attiré l’œil de plusieurs recruteurs européens. Cette rumeur avait d’ailleurs émergé il y a déjà quelques mois, mais plutôt pour remplacer Davitashvili.

Sa valeur actuelle est estimée autour de 2 à 2,5 millions d’euros selon les bases spécialisées du marché des transferts. Une somme qui correspondrait au type d’investissement recherché par Saint-Étienne : miser sur un jeune joueur avant une éventuelle explosion sportive et financière.

Tromsø pourrait encore réaliser une belle opération

Le club norvégien est devenu un véritable tremplin pour de jeunes talents. Ces dernières saisons, Tromsø a notamment réussi plusieurs ventes importantes avec des joueurs comme Lasse Nordås ou Mamadou Thierno Barry, preuve de la capacité du club à valoriser ses éléments.

Avec Warneryd, l’opération pourrait être similaire. Recruté pour une somme inférieure au million d’euros, le Suédois pourrait permettre à Tromsø de réaliser une plus-value importante si un transfert autour de 2 millions d’euros venait à se concrétiser.

L’ASSE devra convaincre face à la concurrence

Si l’intérêt stéphanois se confirme, les Verts devront toutefois composer avec la concurrence de plusieurs clubs européens attirés par le marché scandinave. Le profil de Warneryd, encore jeune et sous contrat jusqu’en 2029 avec Tromsø, offre au club norvégien une position favorable dans les négociations.

Pour l’ASSE, ce dossier illustre une nouvelle fois la volonté de renforcer l’effectif avec des joueurs à potentiel plutôt qu’avec des profils expérimentés en fin de cycle. Reste désormais à savoir si les dirigeants stéphanois passeront de l’observation à une offensive concrète pour le jeune latéral suédois.

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