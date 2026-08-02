OM Mercato : une offre est partie pour un taulier dont le nom résonne au PSG

L’OM explore la piste Marcin Bulka pour anticiper un possible départ de Gerónimo Rulli, et a même transmis une première offre à NEOM.

L’OM a lancé les grandes manœuvres sur le marché des gardiens. Selon les informations du quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, le club olympien a transmis une offre officielle à NEOM pour tenter de recruter Marcin Bulka, ancien portier de l’OGC Nice. Une démarche qui confirme l’intérêt concret de l’OM pour l’international polonais, identifié comme une solution crédible en cas de départ de Gerónimo Rulli.

Bulka, priorité en cas de départ de Rulli

L’avenir de Gerónimo Rulli pourrait s’écrire à Manchester City et les dirigeants olympiens anticipent déjà toutes les éventualités. Dans cette optique, Marcin Bulka figure parmi les profils les plus appréciés par la cellule de recrutement.

Passé par le Paris Saint-Germain avant de s’imposer à Nice, le gardien de 26 ans évolue désormais à NEOM, en Arabie saoudite, où il reste sous contrat jusqu’en 2028. Cette situation contractuelle place toutefois le club saoudien en position de force dans les négociations.

NEOM ne veut pas vendre à perte

Le principal obstacle est financier. NEOM avait investi environ 15 millions d’euros pour recruter Marcin Bulka et ne souhaite pas céder son gardien en dessous de ce montant.

Le club saoudien considère le Polonais comme un élément important de son projet sportif et entend défendre ses intérêts dans ce dossier. Les discussions dépendront donc autant du montant proposé par l’OM que de la volonté de NEOM d’ouvrir la porte à un départ.

Un salaire difficile à assumer pour Marseille

Au-delà de l’indemnité de transfert, le salaire constitue un autre frein majeur. Marcin Bulka percevrait actuellement près de 5 millions d’euros nets par saison, une rémunération largement supérieure à la grille salariale marseillaise.

Si l’OM souhaite réellement boucler cette opération, un effort financier important ou un compromis du joueur sur ses émoluments sera indispensable.

La volonté du joueur pourrait faire évoluer le dossier

Malgré ces obstacles, le dossier n’est pas totalement fermé. La position de Marcin Bulka pourrait peser dans les prochaines discussions si le gardien affiche clairement son souhait de retrouver un championnat européen et de rejoindre l’OM.

À ce stade, aucune avancée décisive n’a toutefois été enregistrée et aucun accord n’existe entre les différentes parties. Le club phocéen continue d’étudier cette piste ambitieuse, tout en restant conscient de la difficulté de l’opération.