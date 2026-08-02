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FRANCE

FC Barcelone, Real Madrid : le Barça veut copier le jackpot à 200 M€ du Real !

Par Wladimir DELCROS - 2 Août 2026, 14:48
FC Barcelone, Real Madrid : le Barça veut copier le jackpot à 200 M€ du Real !

Le FC Barcelone entend désormais mieux valoriser les jeunes issus de La Masia au moment de leur départ. Le club catalan souhaite s’inspirer d’un modèle qui a permis au Real Madrid de récupérer près de 200 M€ cet été.

Le Real Madrid fait fructifier sa formation

Très actif pour renforcer l’effectif de José Mourinho au Real Madrid, le club merengue finance une partie de son mercato grâce aux joueurs passés par son centre de formation. Entre les ventes directes et les pourcentages conservés sur certains anciens éléments, près de 200 M€ seraient déjà entrés dans les caisses madrilènes.

Cette somme pourrait encore grimper. Le défenseur Jacobo Ramon, aujourd’hui valorisé à 30 M€ avec Côme, et Sergio Arribas, dont la valeur marchande atteint 20 M€ à Almeria, sont notamment susceptibles de rapporter de nouveaux chèques au Real.

Le Barça va conserver 50 % des droits

Selon les informations relayées par Foot Mercato, le FC Barcelone a décidé d’imiter son rival. Pour ses prochains jeunes vendus, le club catalan entend conserver 50 % des droits afin de profiter d’un futur transfert.

Cette nouvelle stratégie intervient alors que le Barça reste attentif à la valorisation de son effectif. Ferran Torres serait ainsi estimé à 55 M€ par sa direction, sur fond d’intérêt du PSG.

Jofre Torrents, premier dossier concerné

Jofre Torrents devrait être le premier élément de La Masia concerné par cette politique. Le latéral gauche de 19 ans doit rejoindre l’Ajax sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 5 M€.

Si celle-ci est levée, le Barça conservera 50 % de ses droits ainsi qu’une option de rachat de 20 M€. Une double sécurité permettant aux Blaugrana de générer des revenus supplémentaires ou de rapatrier plus facilement leur pépite en cas d’explosion aux Pays-Bas.

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