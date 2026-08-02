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FRANCE

LOSC : Ethan Mbappé affole déjà Lille et joue gros pour son avenir

Par Louis Chrestian - 2 Août 2026, 13:07
LOSC : Ethan Mbappé affole déjà Lille et joue gros pour son avenir

Auteur d’un doublé contre Louvain (6-3), Ethan Mbappé confirme sa montée en puissance durant la préparation estivale. À un an de la fin de son contrat, le jeune Lillois dispose d’une occasion idéale pour s’installer sous les ordres de Davide Ancelotti.

Un doublé qui confirme sa bonne préparation

Déjà apparu à 31 reprises en Ligue 1 depuis le début de sa carrière, Ethan Mbappé reste à la recherche d’une véritable saison référence. Le joueur de 19 ans, qui avait quitté le PSG pour rejoindre Lille, a marqué des points samedi avec deux buts lors du large succès face à Louvain.

Avec seulement trois réalisations et une passe décisive en championnat chez les professionnels, le natif de Montreuil doit désormais gagner en régularité. Sa préparation convaincante lui permet néanmoins de postuler à une place importante dans la nouvelle équipe de Davide Ancelotti.

« Plus rapide que son frère » selon Mukau

Ngal’ayel Mukau ne cache pas son enthousiasme. « Je pense qu’il n’est pas conscient de sa vitesse. Je dis tout le temps à Ethan qu’il est plus rapide que son frère », a confié le milieu congolais, dans des propos relayés par Foot01.

« J’essaie de lui donner des conseils et j’espère qu’il va faire une très bonne saison. Parce que ça va être une saison importante pour lui », a poursuivi Mukau. Le milieu lillois rappelle également que le groupe a soutenu Mbappé pendant ses blessures.

Une prolongation encore à boucler

Cette montée en puissance intervient alors que le contrat d’Ethan Mbappé expire dans un an. Olivier Létang a reconnu que des discussions étaient en cours pour prolonger l’ancien Parisien, sans qu’un accord définitif ait encore été trouvé.

Le dossier devient donc prioritaire pour la direction des Dogues. Si Ethan Mbappé confirme durant les premières semaines de compétition, sa place dans la hiérarchie et les négociations autour de son avenir pourraient rapidement évoluer.

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