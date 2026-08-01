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LOSC : le couperet est tombé pour un jeune ailier !

Par Wladimir DELCROS - 1 Août 2026, 15:08
LOSC : le couperet est tombé pour un jeune ailier !

En manque de temps de jeu lors de sa première saison à Lille, Marius Broholm arrive à un tournant de son aventure dans le Nord. Le LOSC privilégie désormais un départ du Norvégien cet été, alors que plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt.

Un secteur offensif particulièrement encombré

Après avoir accueilli trois recrues dès le mois de juillet, le LOSC doit désormais alléger un effectif chargé à certains postes. Le côté droit concentre notamment Gaëtan Perrin, Ethan Mbappé, Noah Edjouma et Marius Broholm. Une concurrence difficile à contourner pour le jeune Norvégien.

Olivier Létang avait d’ailleurs reconnu en conférence de presse que certains joueurs seraient amenés à partir. Selon les informations du Petit Lillois, la tendance mène désormais à un départ de Broholm, de préférence sous la forme d’un prêt.

Une première saison compliquée à Lille

Arrivé de Norvège en juin 2025, Marius Broholm n’a disputé que 462 minutes avec le LOSC en 2025-2026. L’ailier de 21 ans a tout de même inscrit deux buts en 14 apparitions, sans parvenir à s’installer durablement dans la rotation lilloise.

Le joueur n’avait pas caché ses difficultés au mois de mars. « L’automne et l’hiver ont été longs. Ça a été très dur », avait-il confié. Sa priorité est désormais claire : retrouver du temps de jeu pour relancer sa progression.

Une blessure ralentit les démarches

Plusieurs formations se sont déjà renseignées au sujet de Broholm malgré son faible temps de jeu la saison passée. Son état physique constitue toutefois un frein temporaire aux discussions.

Gêné depuis plusieurs semaines par une petite blessure, l’ancien joueur de Rosenborg a manqué les dernières séances d’entraînement ainsi que les deux premières rencontres amicales du LOSC. Rien de grave selon le club, mais le Norvégien devra retrouver les terrains avant de pouvoir accélérer la recherche de son prochain point de chute.

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