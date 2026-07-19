OM Mercato : Ethan Mbappé a tranché pour son avenir !

Annoncé dans le viseur de l’OM, Ethan Mbappé ne devrait finalement pas quitter le LOSC cet été.

Selon les informations de BFM Marseille, l’Olympique de Marseille et son nouvel entraîneur Bruno Genesio seraient intéressés par le profil d’Ethan Mbappé afin de renforcer leur secteur offensif en vue de la saison prochaine. L’ailier droit du LOSC ferait ainsi partie des pistes étudiées par les dirigeants marseillais lors de ce mercato estival.

Ethan Mbappé veut rester à Lille

Mais, comme on pouvait s’y attendre, Ethan Mbappé ne devrait pas trahir le Paris Saint-Germain, son club formateur, pour rejoindre le club phocéen. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, le frère de Kylian Mbappé aurait l’intention de poursuivre son aventure au LOSC cet été et pourrait même prochainement prolonger son contrat, alors que celui-ci expire dans un an.

« Approché par plusieurs clubs cet été, Ethan Mbappé ne devrait pas quitter le LOSC. Épanoui dans le Nord, le milieu de terrain entend poursuivre sa progression et franchir un nouveau cap », a assuré notre confrère sur X.