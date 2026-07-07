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FRANCE

PSG Mercato : l’avenir de Barcola pourrait rapporter le gros lot au LOSC ! 

Par Bastien Aubert - 7 Juil 2026, 23:00
Bradley Barcola (PSG)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’avenir de Bradley Barcola au PSG pourrait avoir des répercussions dans les rangs du LOSC.

Bradley Barcola ne devrait pas quitter le PSG cet été. Malgré l’intérêt persistant de Liverpool, le club de la capitale a fermé la porte à un départ de son ailier français, considéré comme un élément majeur du projet de Luis Enrique.

Liverpool recalé pour Barcola ?

Selon The Athletic, les dirigeants parisiens ont été très clairs avec les Reds : Barcola n’est pas sur le marché. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien Lyonnais est même en discussions pour prolonger son aventure dans la capitale. À moins d’une offre totalement hors normes accompagnée d’une volonté affirmée du joueur de partir, le PSG n’envisage aucun transfert. Ce refus oblige Liverpool à revoir ses plans.

Le club anglais a déjà activé plusieurs pistes offensives afin de renforcer son secteur d’attaque. Parmi elles figure Crysencio Summerville, également suivi par le PSG ces dernières semaines. Selon le Daily Mirror, Manchester United est lui aussi très intéressé, poussant les Reds à accélérer sur ce dossier estimé entre 50 et 60 millions d’euros. Mais un autre nom retient désormais toute l’attention à Anfield : Matias Fernandez-Pardo.

Le LOSC attaqué pour Fernandez-Pardo ?

L’attaquant belge du LOSC, actuellement engagé avec les Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026, voit sa cote grimper de semaine en semaine. Sous contrat jusqu’en 2029, il fait désormais partie des priorités étudiées par Liverpool. À Lille, Olivier Létang ne compte toutefois faire aucun cadeau. 

Le club nordiste aurait fixé un premier prix autour de 50 millions d’euros, tandis que certaines sources proches du LOSC évoquent même une exigence pouvant atteindre 70 millions. Le verrouillage du dossier Barcola par le PSG pourrait donc indirectement faire les affaires des Dogues. Si Liverpool abandonne définitivement la piste parisienne, Matias Fernandez-Pardo pourrait rapidement devenir l’une des grandes priorités offensives des Reds, ouvrant la voie à un transfert record pour le LOSC.

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