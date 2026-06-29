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FRANCE

PSG, Real Madrid Mercato : le FC Barcelone torpille le dossier Bouaddi (LOSC) ! 

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 20:20
Ayyoub Bouaddi (Maroc)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Déjà pisté par plusieurs grands clubs européens, Ayyoub Bouaddi (18 ans) agite désormais les rumeurs au FC Barcelone.

La bataille s’annonce féroce pour Ayyoub Bouaddi. Révélation de la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, le milieu de terrain de 18 ans est désormais l’un des joueurs les plus convoités du football européen. Les plus grands clubs se positionnent déjà pour tenter d’attirer le joyau du LOSC.

Le FC Barcelone débarque pour Bouaddi ! 

Selon PSG Inside Actus, le PSG est prêt à accélérer dans ce dossier. Le champion de France considère Bouaddi comme une priorité de son mercato et souhaiterait rapidement passer à l’offensive afin de convaincre Lille d’ouvrir des négociations. Toujours selon cette source, Nasser Al-Khelaïfi se serait personnellement impliqué dans le dossier afin de démontrer au jeune international marocain la place qu’il pourrait occuper dans le projet parisien. Les prochains jours sont présentés comme décisifs dans cette opération.

Mais le PSG est loin d’être seul sur le dossier. Arsenal ferait actuellement figure de concurrent le plus avancé et conserverait une longueur d’avance dans la course au recrutement du milieu lillois. Dans le même temps, le FC Barcelone suit également avec beaucoup d’attention l’évolution de Bouaddi. Le club catalan s’est invité dans la bataille et pourrait compliquer les plans du PSG, tout comme le Real Madrid et le Bayern Munich, eux aussi attentifs aux performances du jeune prodige.

Le LOSC fait grimper les enchères 

Les prestations de Bouaddi lors de la Coupe du monde n’ont fait que renforcer son attractivité. À seulement 18 ans, il impressionne par sa maturité, son intelligence tactique et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Des qualités qui expliquent pourquoi les plus grandes écuries européennes se disputent désormais sa signature.

Le LOSC, de son côté, conserve une position de force. Sous contrat et parfaitement conscient de la valeur de son joueur, le club nordiste ne devrait accepter un départ qu’en échange d’une offre exceptionnelle. Plus les prétendants seront nombreux, plus les enchères risquent de grimper. Le feuilleton Bouaddi ne fait sans doute que commencer. Entre le PSG, Arsenal, le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich, la concurrence promet d’être intense pour s’attacher les services de l’un des plus grands talents de sa génération.

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