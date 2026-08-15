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FRANCE

PSG Mercato : les exigences hallucinantes du clan Suzuki ont fuité

Par William Tertrin - 15 Août 2026, 20:40
PSG, Leeds : Le dossier gardien prend une tournure inattendue

Alors que le PSG a annulé l’arrivée de Zion Suzuki, les exigences du clan du gardien japonais viennent de fuiter.

Le transfert de Zion Suzuki au PSG est finalement tombé à l’eau. Le club parisien et Parme avaient pourtant trouvé un accord autour d’une opération estimée à 35 millions d’euros, bonus compris. Le gardien japonais devait ensuite être prêté à la Juventus, même si cette option a finalement été annulée.

Mais alors que Paris semblait avoir finalisé les derniers détails, le clan du joueur aurait changé ses exigences dans les dernières heures. En effet, comme le rapporte l’insider Djamel : 5 millions d’euros de commissions d’agents, une garantie de devenir numéro 1 à Paris à partir de 2027 ainsi qu’un prêt uniquement dans un club participant à la Ligue des champions auraient notamment été réclamés.

Des demandes jugées excessives par la direction parisienne, qui a décidé de mettre un terme aux discussions. Le rendez-vous entre les différentes parties aurait même tourné au clash ce samedi lors d’un déjeuner.

Le PSG ne veut pas céder

Cette volte-face est d’autant plus surprenante que le dossier était particulièrement avancé. Mais les nouvelles exigences du clan Suzuki ont changé la donne. Pour le PSG, pas question de modifier au dernier moment les conditions négociées. Le club a donc préféré fermer définitivement la porte. Cependant, du côté du joueur, on assure aussi que l’arrivée d’Aston Villa a surtout rabattu les cartes sportives, car il a l’assurance d’être numéro 1 à Birmingham et l’attrait de la Premier League est importante pour lui.

Le spectaculaire retournement de situation laisse ainsi le PSG face à un dossier qui semblait pourtant quasiment bouclé quelques jours plus tôt. Une nouvelle preuve, s’il en fallait, que dans le mercato, un accord peut encore voler en éclats jusqu’à la dernière minute.

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