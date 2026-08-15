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FRANCE

PSG Mercato : énorme coup de tonnerre pour une priorité de Luis Enrique

Par William Tertrin - 15 Août 2026, 17:20
PSG : Paris prend une longueur d’avance dans son duel avec la Juventus

Le transfert de Zion Suzuki au PSG, pourtant annoncé comme quasiment bouclé, a finalement été abandonné.

Le scénario semblait pourtant écrit. Mardi, le PSG et Parme étaient parvenus à un accord pour le transfert de Zion Suzuki, évalué à environ 35 millions d’euros, bonus compris. Le gardien japonais devait s’engager pour cinq ans avec le club de la capitale.

Mais alors que les échanges de documents se poursuivaient et que la visite médicale du joueur était programmée à Paris, le dossier a connu un spectaculaire retournement de situation. Selon les informations rapportées par RMC Sport, les commissions réclamées par les représentants de Suzuki auraient été jugées trop importantes par la direction parisienne.

Une opération stoppée au dernier moment

Face à ces exigences financières, le PSG aurait décidé de mettre fin aux discussions. Conséquence directe : le voyage de Zion Suzuki à Paris, prévu pour passer sa visite médicale et finaliser son arrivée, a été annulé. Le gardien de Parme ne devrait donc pas porter le maillot parisien, sauf improbable retournement de situation. Une issue particulièrement surprenante alors que l’accord entre les deux clubs semblait finalisé depuis plusieurs jours.

Ce transfert devait permettre au PSG de miser sur l’avenir avec l’un des gardiens japonais les plus prometteurs. Le club parisien avait également envisagé de prêter Suzuki dans la foulée, notamment à la Juventus Turin, afin qu’il puisse bénéficier d’un temps de jeu important.

Pour Paris, ce nouveau coup de théâtre oblige désormais Luis Campos et Luis Enrique à revoir leurs plans au poste de gardien. Quant à Zion Suzuki, son avenir reste totalement ouvert à quelques jours de la fin du mercato.

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