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FRANCE

PSG : Liverpool fait grimper les enchères à 125 M€ !

Par Wladimir DELCROS - 14 Août 2026, 08:39
PSG : Liverpool fait grimper les enchères à 125 M€ !

Le dossier Bradley Barcola connaît un nouveau rebondissement. Dans la nuit du 13 au 14 août, Liverpool aurait rehaussé sa proposition orale à 125 M€, sans encore convaincre le PSG.

Les Reds ajoutent 10 M€

On vous en parlait jeudi : le projet XXL de Liverpool avait relancé le feuilleton Barcola. Depuis, les discussions ont franchi une nouvelle étape avec une offensive revue à la hausse.

Selon les informations relayées par Foot01, le club de la Mersey propose désormais oralement 125 M€ en cash. Sa première approche était estimée à 115 M€. Aucun document officiel n’aurait toutefois encore été transmis au PSG.

Paris reste loin de son objectif

Cette nouvelle proposition pourrait approcher les 150 M€ en intégrant d’éventuels bonus. Le compte n’y est donc toujours pas pour la direction parisienne, qui attendrait 170 M€ afin d’ouvrir la porte au départ de l’ancien Lyonnais.

Interrogé cette semaine sur l’avenir de son attaquant, Nasser Al-Khelaïfi avait entretenu le flou tout en assurant travailler calmement sur ce dossier.

Barcola déjà d’accord avec Liverpool

De son côté, Bradley Barcola aurait déjà trouvé un accord avec Liverpool concernant son futur contrat. L’international français n’a néanmoins engagé aucun bras de fer avec le PSG et n’est pas parti au clash pour obtenir son transfert.

L’attaquant n’a pas été utilisé mercredi face à Aston Villa, après avoir été légèrement diminué par un virus la semaine précédente. Paris reste en position de force, mais l’écart entre les deux clubs se réduit désormais à mesure que Liverpool fait monter les enchères.

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