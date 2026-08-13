À LA UNE DU 13 AOûT 2026
[09:10]OM : Deux nouveaux prétendants menacent déjà l’avenir de l’ex-Parisien !
[08:49]PSG : Al-Khelaïfi entretient le suspense pour la fin du mercato
[08:29]OM : nouveau rebondissement pour la première recrue de l’été !
[08:07]RC Lens : les supporters invités à préparer le prochain coup du mercato !
[07:47]ASSE : les Verts recrutent un jeune gardien venu d’Al-Hilal
[07:27]RC Lens : La réserve confirme, une recrue marque déjà des points
[07:03]PSG : Paris conserve sa couronne européenne avant le choc face au RC Lens
[06:24]Real Madrid : Brahim Diaz saisit sa chance avant la Liga
[06:01]ASSE : nouveau rebondissement pour le départ d’un indésirable !
[23:49]FC Nantes : Der Zakarian écarte un ailier, le mercato s’accélère

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Paris conserve sa couronne européenne avant le choc face au RC Lens

Par Louis Chrestian - 13 Août 2026, 07:03
PSG : Paris conserve sa couronne européenne avant le choc face au RC Lens

Le PSG a lancé sa saison 2026-2027 en remportant la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), mercredi soir à Salzbourg. Un premier trophée avant de retrouver le RC Lens dimanche au stade Bollaert.

Le PSG fait plier Aston Villa

On vous en parlait mercredi avant la rencontre : une recrue estivale était déjà annoncée dans le onze parisien. Quelques heures plus tard, les hommes de Luis Enrique ont confirmé leur statut en dominant Aston Villa (2-1) à Salzbourg.

Khvitcha Kvaratskhelia a ouvert le score à la 20e minute. Les Villans ont réagi juste avant la pause grâce à Brian Madjo (45e), mais Désiré Doué a finalement redonné l’avantage au club de la capitale au retour des vestiaires (61e).

Doué et Kvaratskhelia déjà décisifs

Pour sa première apparition de la saison, Khvitcha Kvaratskhelia a trouvé le chemin des filets en 88 minutes. Désiré Doué a, lui, terminé la rencontre avec un but et une passe décisive en 87 minutes.

Déjà sacré deux fois de suite en Ligue des champions, Paris réalise donc également le back-to-back en Supercoupe d’Europe. Une nouvelle confirmation de la régularité du collectif de Luis Enrique sur la scène continentale.

Lens attend désormais les Parisiens

Le PSG n’aura pas beaucoup de temps pour savourer. Selon Lensois.com, les Parisiens se rendront dimanche soir à Bollaert pour disputer le Trophée des champions face au RC Lens.

Ce rendez-vous constituera le dernier gros test avant le début de la Ligue 1 la semaine prochaine. Paris arrivera dans le Pas-de-Calais avec un premier trophée dans les valises et deux de ses éléments offensifs déjà décisifs.

PSGRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : PSG, RC Lens