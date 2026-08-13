PSG : Paris conserve sa couronne européenne avant le choc face au RC Lens

Le PSG a lancé sa saison 2026-2027 en remportant la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), mercredi soir à Salzbourg. Un premier trophée avant de retrouver le RC Lens dimanche au stade Bollaert.

Le PSG fait plier Aston Villa

On vous en parlait mercredi avant la rencontre : une recrue estivale était déjà annoncée dans le onze parisien. Quelques heures plus tard, les hommes de Luis Enrique ont confirmé leur statut en dominant Aston Villa (2-1) à Salzbourg.

Khvitcha Kvaratskhelia a ouvert le score à la 20e minute. Les Villans ont réagi juste avant la pause grâce à Brian Madjo (45e), mais Désiré Doué a finalement redonné l’avantage au club de la capitale au retour des vestiaires (61e).

Doué et Kvaratskhelia déjà décisifs

Pour sa première apparition de la saison, Khvitcha Kvaratskhelia a trouvé le chemin des filets en 88 minutes. Désiré Doué a, lui, terminé la rencontre avec un but et une passe décisive en 87 minutes.

Le PSG règne sur l’Europe. Le club de la capitale s’offre Aston Villa et conserve sa couronne en Supercoupe de l’UEFA. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087644239865815467

Déjà sacré deux fois de suite en Ligue des champions, Paris réalise donc également le back-to-back en Supercoupe d’Europe. Une nouvelle confirmation de la régularité du collectif de Luis Enrique sur la scène continentale.

Lens attend désormais les Parisiens

Le PSG n’aura pas beaucoup de temps pour savourer. Selon Lensois.com, les Parisiens se rendront dimanche soir à Bollaert pour disputer le Trophée des champions face au RC Lens.

Ce rendez-vous constituera le dernier gros test avant le début de la Ligue 1 la semaine prochaine. Paris arrivera dans le Pas-de-Calais avec un premier trophée dans les valises et deux de ses éléments offensifs déjà décisifs.