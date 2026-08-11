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FRANCE

PSG Mercato : Godts et Torres ont dit oui, on sait ce qui bloque encore 

Par Bastien Aubert - 11 Août 2026, 08:20
Mika Godts (Ajax Amsterdam)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le PSG serait sur le point point de frapper des gros coups sur le marché des transferts en recrutant Mika Godts et Ferran Torres. 

Le PSG poursuit les discussions pour Mika Godts. Alors que l’ailier de l’Ajax est annoncé comme une cible prioritaire du club parisien sur ce mercato estival, aucun accord définitif n’a encore été trouvé avec la formation néerlandaise.

Godts, une question de primes

Selon PSG Inside Actus, les négociations se poursuivent normalement : « Je n’ai absolument aucune inquiétude concernant Godts et Torres. Pour le premier, les discussions se poursuivent toujours. Le principal point de blocage concerne les primes ainsi qu’un petit pourcentage à la revente, mais rien d’alarmant à ce stade. » 

Le désaccord ne porterait donc pas sur le principe du transfert, mais davantage sur les derniers détails financiers. Le PSG et l’Ajax doivent encore trouver un terrain d’entente concernant les primes ainsi qu’un pourcentage à la revente.

La situation serait encore plus favorable concernant Ferran Torres. Le PSG négocierait directement avec le FC Barcelone pour boucler l’arrivée de l’international espagnol. 

Torres, un dossier plus simple pour le PSG

Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les discussions avec le Barça seraient même plus simples que celles avec l’Ajax pour Godts. « Même constat pour Ferran Torres. Les négociations semblent d’ailleurs beaucoup plus faciles avec le FC Barcelone, ce qui est assez surprenant, qu’avec l’Ajax concernant Godts. Le fait qu’il lui reste encore une année de contrat joue également en faveur des discussions. »

Le fait que Torres soit sous contrat pour une seule saison supplémentaire pourrait effectivement faciliter les négociations. Le Barça a tout intérêt à trouver rapidement une solution plutôt que de risquer de voir son joueur entrer dans sa dernière année de contrat sans prolongation.

Autre élément particulièrement important : les deux joueurs auraient déjà trouvé un accord avec le PSG. Godts et Torres se seraient entendus avec le club parisien sur la durée de leur futur contrat ainsi que sur leur salaire. Le PSG a donc déjà franchi une étape majeure dans les deux dossiers. Il ne resterait désormais plus qu’à convaincre l’Ajax et le FC Barcelone.

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