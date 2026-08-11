ASSE : un prix de 20 M€ agite la fin du mercato !

Après avoir renforcé son milieu de terrain, l’ASSE prépare désormais une vaste opération dégraissage. Plusieurs départs se précisent, tandis que les Verts pourraient perdre Lucas Stassin en cas d’offre conforme à leurs exigences.

Quatre départs se dessinent chez les Verts

Le mercato s’accélère dans le Forez. Selon les informations de Peuple Vert, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic sont poussés vers la sortie par la direction de l’ASSE.

Nadé a récemment visité les installations d’un club étranger, sans parvenir à finaliser l’opération. Revenu à L’Étrat, le défenseur central dispose d’une autre piste sérieuse hors de France. Il ne rejoindra toutefois pas l’Aris Limassol, qui a recruté Juraj Badelj.

Moueffek fait désormais l’objet de discussions avec une formation intéressée, tandis que des clubs scandinaves avancent sur Annan. Le dossier le plus abouti reste celui de Miladinovic, attendu au Partizan Belgrade dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Stassin valorisé à 20 millions d’euros

Le cas Lucas Stassin pourrait animer les dernières semaines du marché. L’ASSE discuterait avec un club au sujet de son attaquant belge, également annoncé dans le viseur de Benfica et de l’Atlético Madrid. Kilmer Sports réclame près de 20 millions d’euros pour laisser partir son buteur.

Pierre Ekwah reste lui aussi susceptible de quitter la maison verte. Getafe a pris des renseignements, mais le prix fixé par les dirigeants stéphanois a jusqu’ici refroidi les prétendants. Zuriko Davitashvili, présent dans le groupe le week-end dernier, ne semble pas proche d’un départ immédiat.

Deux nouvelles recrues encore espérées

Dans le sens des arrivées, Saint-Étienne vient d’officialiser Tamar Svetlin. Le milieu slovène arrive de Korona Kielce, où il s’était imposé comme un élément majeur du championnat polonais.

Mercato ASSE Été 2026, épisode 7. Bienvenue chez toi, Tamar. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2086814831387005416

La cellule de recrutement espère encore attirer au moins deux joueurs. Un latéral gauche demeure recherché, sans volonté de se précipiter malgré la blessure de Ben Old. Le possible transfert de Stassin pousse également l’ASSE à travailler sur un renfort offensif. Un attaquant évoluant en Suisse figure notamment sur la short-list stéphanoise.