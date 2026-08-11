Le faux départ de Pierre-Emile Höjbjerg à Newcastle a excédé Frank McCourt à l’OM.

Le mercato marseillais vient de connaître un nouveau rebondissement. Alors que l’OM et Newcastle étaient tout proches de boucler le transfert de Pierre-Emile Højbjerg pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros, le joueur a finalement décidé de ne pas rejoindre les Magpies.

Højbjerg fait capoter un transfert à 15 M€

Un retournement de situation particulièrement malvenu pour Marseille. Au-delà de l’indemnité de transfert, le départ du Danois aurait également permis au club phocéen de réaliser une économie conséquente sur sa masse salariale. Cette situation aurait particulièrement agacé Frank McCourt. Le propriétaire américain a déjà consenti d’importants efforts financiers pour soutenir l’OM et assurer la viabilité du club. En 2026, il aurait ainsi injecté 120 millions d’euros dans les caisses marseillaises. Forcément, dans ce contexte, certains comportements au sein de l’effectif seraient beaucoup moins bien vécus.

Une source proche du propriétaire de l’OM l’assure : « Frank McCourt ne cache pas son profond mécontentement face à certaines attitudes qui semblent ne pas comprendre la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui le club. » Le message de l’actionnaire serait particulièrement clair : Marseille doit désormais réaliser les économies nécessaires et respecter ses engagements financiers. L’entourage de Frank McCourt rappelle également que la situation financière de l’OM ne permet pas de prendre certains dossiers à la légère. « Il a rappelé à plusieurs reprises, notamment lors de la conférence de presse début avril, l’urgence de réaliser les économies nécessaires et de respecter les engagements financiers qui ont été pris. Ce n’est pas une option », poursuit cette source. Le départ d’Højbjerg aurait donc représenté une opportunité importante pour les dirigeants marseillais. Avec une indemnité proche de 15 millions d’euros et un salaire conséquent en moins à prendre en charge, l’opération aurait offert une double bouffée d’oxygène au club. Mais le refus du joueur a finalement tout remis en question.

McCourt veut protéger l’avenir de l’OM

Pour McCourt, le problème dépasse désormais le simple cas Højbjerg. L’OM doit poursuivre son opération de dégraissage afin de retrouver davantage de marge de manœuvre. Et les conséquences d’un échec pourraient être importantes. « Si le club ne prend pas les décisions qui s’imposent, les conséquences pourraient être extrêmement sérieuses, au point de mettre en péril sa participation aux compétitions européennes, voire son rang en Ligue 1 », glisse la source. Un avertissement particulièrement fort. Le propriétaire marseillais estime donc que chacun doit désormais prendre ses responsabilités et faire passer les intérêts de l’institution avant les considérations individuelles.

En injectant 120 millions d’euros supplémentaires en 2026, Frank McCourt a une nouvelle fois montré sa volonté de soutenir financièrement l’OM. Mais il attend désormais que les différents acteurs du club participent eux aussi à l’effort demandé. Le dossier Højbjerg illustre parfaitement cette situation. Alors que son départ devait rapporter environ 15 millions d’euros à Marseille et alléger considérablement la masse salariale, le refus du Danois représente un nouveau contretemps pour la direction. Le message de McCourt serait donc désormais limpide : l’avenir de l’OM passe avant les intérêts individuels.