La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Bruno Genesio commence à appréhender les difficultés de l’OM au mercato, un milieu de terrain international tricolore pourrait signer à Marseille.

Bruno Genesio commence à mesurer l’ampleur du chantier marseillais. Malgré un large turnover, l’OM a livré une prestation convaincante face à l’Athletic Bilbao (3-1), avec un état d’esprit qui semble satisfaire son entraîneur. Mais en coulisses, la situation est beaucoup moins confortable.

Genesio s’inquiète à l’OM

Interrogé sur le mercato et les difficultés rencontrées par les dirigeants marseillais, Genesio n’a pas caché une certaine amertume : « Ce n’est pas l’idéal, je le savais. Peut-être pas à ce point-là. Ce n’est pas l’idéal mais il faut s’adapter. Je suis entraîneur, je dois tirer 100 % du groupe à ma disposition au 1er septembre. C’est mon job. » Le message est clair : le technicien sait qu’il devra composer avec les contraintes financières et les incertitudes qui entourent encore son effectif.

Et justement, une piste particulièrement séduisante pourrait enfin se concrétiser. Selon Daniele Longo, journaliste de CalcioMercato, Youssouf Fofana devrait faire l’objet d’un transfert cette semaine. L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco, international français, serait notamment suivi par Crystal Palace, l’OM et plusieurs autres clubs. Une concurrence importante, mais Marseille aurait donc une vraie carte à jouer dans ce dossier.

Fofana pourrait débloquer le mercato de l’OM

À 27 ans, Fofana possède une solide expérience du haut niveau et connaît parfaitement la Ligue 1 après son passage remarqué à Monaco. Son profil correspondrait parfaitement aux besoins marseillais : puissance, activité, capacité à casser les lignes et expérience internationale. Pour Genesio, l’arrivée d’un tel joueur représenterait surtout un premier renfort majeur dans l’entrejeu. Alors que le technicien commence à comprendre que son mercato ne sera pas aussi simple qu’espéré, l’arrivée de Youssouf Fofana pourrait lui offrir une première véritable satisfaction.

Le dossier reste évidemment très concurrentiel et aucun accord définitif n’est annoncé avec Marseille. Mais après plusieurs semaines marquées par les incertitudes, l’OM tient peut-être enfin une piste capable de faire passer son mercato dans une autre dimension. Genesio a prévenu : il s’adaptera au groupe mis à sa disposition. À Grégory Lorenzi et aux dirigeants marseillais de lui donner désormais quelques raisons supplémentaires de sourire.