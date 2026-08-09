RC Lens Mercato : 3 recrues encore attendues après Ivanović ?

Le RC Lens s’apprête à boucler l’arrivée de Franjo Ivanović, mais le mercato lensois pourrait encore réserver quelques surprises.

Le mercato du RC Lens est loin d’être terminé. Alors que le Racing est en passe d’obtenir le prêt avec option d’achat de Franjo Ivanović, l’attaquant croate de Benfica, les dirigeants artésiens pourraient encore chercher à compléter un effectif profondément remanié cet été.

Ivanović devrait apporter une solution supplémentaire en attaque, un secteur où Lens avait besoin de profondeur après plusieurs départs. Mais son arrivée ne règle pas toutes les interrogations. Le départ de Malang Sarr laisse notamment un besoin au poste de défenseur axial gauche. Au milieu, le Racing a certes déjà recruté Yacine Titraoui, arrivé de Charleroi, mais l’international algérien doit encore s’intégrer dans son nouvel environnement. Michaël Cuisance est également venu renforcer ce secteur, avec Bulatovic et Haidara également présents.

Un milieu et un offensif encore recherchés ?

C’est probablement là que se situe l’enjeu principal des dernières semaines du mercato. Avec la Ligue des champions à disputer, Lens aura besoin d’un effectif suffisamment profond pour absorber l’enchaînement des rencontres. L’arrivée d’Ivanović renforce la concurrence devant, mais un profil offensif supplémentaire pourrait encore être envisagé, notamment pour éviter que les titulaires ne soient trop sollicités. D’où les nombreuses rumeurs ces dernières heures (Kebbal, Gboho).

Au milieu, la question est similaire. Titraoui constitue une recrue intéressante, mais son adaptation ne sera pas instantanée. Dans une saison où le Racing devra jouer sur plusieurs tableaux, un renfort supplémentaire dans l’entrejeu permettrait à Dino Toppmöller de disposer de davantage de solutions. La rumeur Adama Camara (29 ans, Paris FC) a d’ailleurs fait surface également).

Trois recrues supplémentaires, vraiment ?

La priorité paraît toutefois difficile à déterminer avec certitude. La prioirté absolue désormais pour le Racing est de sécuriser son axe défensif gauche, alors que le marché reste ouvert jusqu’au 1er septembre. Selon les pistes et les opportunités de marché, Lens pourrait donc encore bouger à plusieurs postes.

Après Ivanović, le Racing peut-il encore attirer trois joueurs ? C’est possible sur le papier, mais il semble plus raisonnable d’attendre au moins un renfort défensif et de surveiller les opportunités au milieu et dans le secteur offensif, tout en surveillant certains départs potentiels dans le secteur offensif (Édouard, Fofana, Sima ?). Le recrutement d’Ivanović montre en tout cas que les dirigeants lensois restent actifs et capables de travailler des dossiers jusqu’au dernier moment.